Allan Bogado: "Nisman puede haber sido inducido al suicidio por los servicios"

Tras la publicación de la serie de Netflix Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, rompió el silencio el supuesto espía Allan Bogado. Y sostiene luego de sus testimonio en el documental: "Nisman puede haber sido inducido al suicidio por los servicios".

El presunto agente inorgánico de la ex SIDE que fue parte de la denuncia de Alberto Nisman en 2015, brindó una entrevista hoy a Radio 10, al programa de Gustavo Sylvestre y dio su opinión sobre la serie. "La denuncia de Nisman para mí y mi grupo de trabajo no existía. El 22 o 20 de noviembre de 2015 Stiuso me denuncia como un falso espía, (dijo) que yo no existía para la SIDE. Días antes de que Nisman haga esa gran denuncia mediática nadie le dice 'mirá que tenés un gran problema porque estás poniendo en el eje de la situación a una persona que nosotros como institución denunciamos'", expresó Bogado.

"No me pongo en la cabeza de Nisman, pero lo que sí veo después de mucho tiempo es que no creo que un solo hombre haya perpetrado dentro de su cabeza hacer una denuncia tan grave por algo que se caía en tres días", aseguró Bogado. Consultado sobre su labor en la SIDE, dijo: “Yo fui agente de la SIDE desde el 1988, muchísimos años, hasta el 2015. Todos los agentes son inorgánicos, hay muy pocos orgánicos. Yo no puedo cobrar el sueldo por un cajero porque si me voy a infiltrar en cualquier situación en un monte o hasta una banda delictiva, hoy con los sistemas nuevos que existen te dicen que estás cobrando por Presidencia de la Nación", reveló según su versión.

Agregó: "Yo me voy antes de la denuncia de Nisman. A mí el señor Stiuso y Padilla, que era el director jurídico de la AFI, me denuncian en noviembre de 2014. Yo ahí no estaba más”. ¿Qué hacía en la SIDE? “Hay tres funciones: reunión de la información, análisis y operación. Ese es el trabajo de la agencia de inteligencia. Yo reunía información. Lo que hacía con esa información era el análisis. Después venía la operación, pero mi función era juntar a todo lo que me ponían como objetivo: buscar hasta donde podía reunir información”.

Contó qué trabajos hizo en la comunidad islámica argentina y sobre Yussuf Khalil: "Saber qué es lo que hacía, qué teléfonos, qué mail, qué redes sociales usaba y con quién se junta. Es información, no hay mucha vuelta. Yo reunía todo lo de la comunidad islámica argentina desde hacía mucho porque era un grupo muy grande".

Sobre la muerte del fiscal, afirmó: “Creo que a Nisman lo usaron. Creo que seguramente lo usó Stiuso como venganza contra la expresidenta Cristina Kichner. Él era un elemento muy importante dentro del engranaje de Inteligencia. (Alberto) Mazzino habla horas antes de la muerte de Nisman y muchas veces. Corta con Nisman y habla con Stiuso. Fueron más de 20 minutos. Creo que Nisman habló con Stiuso por medio de esta persona. Está en la causa, fue así”, argumentó.