Alberto Fernández, sobre el coronavirus: "Me cuesta dormir"

En diferentes entrevistas, el presidente Alberto Fernández explicó cómo el Gobierno lleva a cabo el plan para frenar el impacto de la propagación, pero también hizo referencia a cómo se encuentra el mismo ante la situación de comandar el país en este momento y reconoció que "le cuesta dormir" y que está "muy ansioso".

En una entrevista en Radio Rivadavia, el Jefe de Estado contó que por el momento le cuesta dormir pero que "es muy gratificante sentir el apoyo y la comprensión de la gente".

En ese sentido agregó: "Es muy fuerte saber que la salud y la vida de la gente depende de que uno no se equivoque". Sin embargo, agregó: "Me eligieron para ser Presidente en las buenas y en las malas. Uno no hace política con lo que le guste sino con lo que le toca. A mí me tocó ésto".

Finalmente, en la misma charla indicó: "Tampoco quiero mentir, vamos a pasar malos momentos, vamos a tener tragos amargos", admitió.