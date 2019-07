Alberto Fernández reveló su única reunión con Macri: "Fue muy desalentadora"

En una larga entrevista de Alberto Fernández a Fabián Doman, el precandidato a Presidente relató la única reunión que mantuvo con el por entonces flamante jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri en 2007, y la definió como "desalentadora".

El conductor de Intratables le consultó por la declaración del mandataria argentino, quien dijo: "Tuve dos reuniones con él, una peor que la otra, todas las cosas que me dijo eran falsas, todo lo que se comprometió fue mentira, no fueron reuniones felices".

"Recuerdo haber tenido una sola reunión con Macri", contestó el exjefe de Gabinete, y continuó: "que fue una reunión que me derivó el presidente Kirchner en ese momento que fue cuando ganó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí me planteo Macri su deseo que la Policía Federal pasé a la Ciudad. Y ahí tuvimos un desencuentros de conceptos, que creo que tiene que ver con que no practica mucho el federalismo".

Fernández rememoró su respuesta: "Con todo gusto me encargaba de pasarle la Policía, pero era necesario que entendiera que la Policía se la tenían que pagar los porteños. Que no era posible que el gobierno nacional le pagara a los porteños la Policía".

"El debe tener en su recuerdo que fue una reunión infructuosa. Para mi fue muy desalentadora, porque entendí ese día es que Macri no entendía muy bien como funciona un país federal", concluyó.