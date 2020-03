Alberto Fernández reveló qué tema canta para lavarse las manos en plena pandemia

René Pérez, alias Residente en sus redes, entrevistó al Alberto Fernández, quien dejó varias definiciones políticas con respecto a problemáticas que tienen en vilo a los argentinos. "Coronavirus", "femicidios" y "deuda con el FMI" fueron temas que surgieron en la charla. Sobre el final, Milo, el hijo de René Pérez, no quiso quedarse fuera del Instagram Live y protagonizó un tierno momento junto al Presidente. "¿Con qué canción se lava las manos Señor Presidente", interrogó el pequeño. La respuesta de Alberto divirtió a todos.

"Yo canto 'La Balsa'", anunció Alberto Fernández, en referencia al éxito de "Los Gatos" compuesto por Lito Nebbia y Tanguito, y continuó: "Es una canción de rock nacional. La canto hasta el estribillo y mis manos están bien lavadas". Luego de ello, le dio a Milo un consejo: "Cuando no tenés jabón cerca, ¿Sabés lo que hacés? Alcohol en gel. Te quedan las manos frescas y estamos bien cuidados".

"Lo más importante Milo es que te quedes en tu casa, que no salgas a la calle. Que no corras el riesgo de contagiarte. Hacele mucho caso a tu papi, que seguro te cuida mucho y bien", cerró Alberto, con una sonrisa, respondiéndole al hijo de René. El chico también quiso saber si habría fútbol en la televisión, a lo que el Presidente le dio que por el momento no, pues los espacios con grandes concentraciones de personas son focos de contagio.