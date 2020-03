Alberto Fernández le agradeció a la titular del FMI el apoyo por la reestructuración de la deuda

Tras la divulgación de apoyo por parte del FMI a una reestructuración de deuda, el presidente Alberto Fernández sostuvo dialogó telefónicamente con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, para agradecerle el gesto. Además, la economista le explicó en detalle las conclusiones del análisis de sostenibilidad de la deuda pública argentina de la misión técnica que visitó el país recientemente.

Desde Presidencia informaron que el jefe de Estado sostuvo que se encontraron similitudes en las afirmaciones de que la Argentina no tiene capacidad de pago en moneda extranjera por cuatro años. El organismo consideró que es necesario un alivio de entre U$S 55 y U$S 85 mil millones para los compromisos que debe afrontar el país.

Asimismo, Fernández también coincidió con la visión de que hay que lograr sostenibilidad en los acuerdos de reestructuración de la deuda, “para acabar con la angustia de la deuda y poner a la Argentina de pie”.

A través del comunicado, el Fondo expresó que para "el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda".

Por otra parte, el documento indicó: “Cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo”. Y añadió: “Atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto económico y sobre la salud pública”.

"Es clave", dijo el primer mandatario, continuar con las conversaciones, con el objetivo de concretar un nuevo programa.