Ahogadas por la crisis económica, provincias analizan emitir cuasimonedas

Ante la crisis de financiamiento generada por el Gobierno, un grupo de provincias analiza emitir cuasimonedas. El paquete de medidas anticrisis que promovió Cambiemos luego de las PASO generó un impacto muy negativo en los ingresos fiscales.

De acuerdo a un reporte del portal La Política Online, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, reveló que son varias las provincias que "están estudiando volver a emitir cuasimonedas para navegar la crisis económica", aunque aclaró que Tucumán no lo necesita.

Ya antes de la derrota electoral, la recaudación no se había llevado a cabo durante el año como estaba previsto en el presupuesto, lo cual asfixió las finanzas por contar con menos recursos de los estimados y a la vez sostener el compromiso de mantener superávits fiscales. Esta situación llevó a que consultoras financieras internacionales hayan bajado las calificaciones de deuda por la fragilidad de la continuidad de los pagos.

LEA MÁS Advierten sobre el riesgo de la "montaña" de Leliq

Tras la megadevaluación y las medidas que tomó Mauricio Macri, como la baja a cero del IVA sobre los alimentos de la canasta básica, varias provincias sufrieron el impacto. Chubut, Neuquén y La Pampa fueron a la justicia por considerar inconstitucional la decisión de descomprimir la situación de los consumidores a expensas de los ingresos provinciales, ya que éste es la principal fuente de recaudación y es coparticipable.

Las más complicadas son aquellas provincias endeudas en dólares y sin espacio fiscal para hacerle frente a la suba del peso de los intereses de deuda sobre el presupuesto.

"Para las que están en un caso extremo como Chubut y Chaco, no me parece que sea indeseable que las provincias ganen grados de libertad emitiendo monedas a modo de by-pass o stent sobre sus cuentas públicas para apalancarse y pagar gastos que en muchos casos son inelásticos. No me parece tan traumático que ganen grados de libertad así, siempre y cuando sea algo temporario", explicó el economista Sergio Chouza al medio.

La idea encuentra antecedente en los Lecops y los Patacones, instrumentos utilizados en la megacrisis social del 2001-2002.