Agustín Rossi anunció que ascenderán post-mortem a los submarinistas del ARA San Juan

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, contó que el presidente Alberto Fernández confirmó que otorgarán un ascenso post mortem para los 44 submarinistas que tripulaban el ARA San Juan hundido el 15 de noviembre de 2017. La decisión del gobierno se conoce un día después de que dicten el procesamiento de seis altos mandos de la Armada. En una entrevista con El Destape Radio, el ministro apuntó contra el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.

“Vamos a trabajar en el ascenso post mortem de cada uno de los tripulantes del ARA San Juan, el presidente Alberto Fernández ya me dijo que lo va a hacer”, concluyó Rossi.

"El fallo de la Justicia dice que el ministro Aguad podía no estar al tanto, llega hasta el número 3 de la Armada” y destacó que “la jueza pone las responsabilidades debajo del ministro e incluso debajo del jefe de la Armada”. Asimismo opinó que "puede ser factible que Aguad no tenga responsabilidad penal pero eso no significa que no tenga responsabilidad política".

El funcionario agregó que “ya había adelantado que esperábamos que la primera etapa de la investigación judicial del ARA San Juan estuviera finalizada" y destacó que "en el marco del Estado Mayor conjunto se está llevando adelante la investigación para ver las responsabilidades militares".

"Si no hubiese sido por la persistencia de los familiares no se hubiera contratado a la empresa que encontró el ARA San Juan", agregó Rossi y remarcó que "no había voluntad del Gobierno de Macri de encontrar el ARA San Juan, fue gracias a los familiares y su persistencia".

“Los familiares nos plantearon la construcción de un memorial de homenaje a los tripulantes del ARA San Juan, y me parece que hay que hacerlo en Mar del Plata", aseguró el ministro.

A la vez, contó: “Estamos programando un homenaje en el mar en donde se encontró el ARA San Juan".En otro orden, contó que “hoy recibimos el ARA Bouchard, un patrullero oceánico, una gestión que llevó adelante la gestión anterior, la decisión la tomaron ellos” y explicó que “los patrulleros que llegan de Francia son para cuidar la plataforma marítima, son más de 300 millones de euros".