¿Qué sucede cuando un huevo tiene más de una yema?

Por qué un huevo puede tener doble yema

Los huevos que se compran en supermercados, comercios de cercanía y verdulerías no disponen de una gran diferencia entre sí. Aunque hay situaciones en las cuales pueden sorprender a las personas cuando al romperlos se desprenden dos o más yemas. Algo que es ideal para cocinar tortillas o preparar milanesas, pero poco saben cuál es motivo de esta presencia.

Lo primero a mencionar es que la presencia de un huevo con doble yema no representa ningún tipo de peligro para la salud de la personas. No hay riesgo y se los aconseja consumir, debido a que la gallina que lo brindó no cuenta con problemas en su organismo. En algunos casos, se menciona que podrían llegar a contener un poco más de nutrientes y generar un alimentación saludable.

Por qué un huevo puede tener doble yema

"¿No pasa nada que sea más naranja? me vendieron un huevo mutante", expresó QuimeyHerrera01, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La explicación que se desprende por este suceso es que se vincula con la alimentación de la gallina. Se estima que se trató de una especie que consumió maíz o la alfafa, debido a que provocan una mayor concentración de carotenoides.

Por otro lado, la presencia de dos o más yemas es producto de un fenómeno natural y que se vincula con cinco causas. La primera es que la gallina puede llegar a liberar dos óvulos y que estos queden encerrados dentro del mismo huevo. También las especies jóvenes y mayores disponen de un sistema reproductivo que no se encuentra en el punto máximo se funcionamiento. Además, se desprende que la alimentación y la genética son otros de los motivos por las cuales es posible observar este caso.

En algunas culturas, la presencia de un huevo con doble yema es considerado como una señal de buena suerte, que se vincula con la unión de una pareja o la llegada de gemelos. Mientras que las estadísticas exponen que la obtención de una triple yema es algo que no suele verse a menudo, ya que se considera que existe una probabilidad estimada de uno entre mil millones.

Huevo blanco o colorado: diferencias, mitos y verdades

Hay una creencia de que los huevos colorados disponen de un mejor sabor, de una cáscara de mayor calidad y son ideales para llevar a cabo recetas con cierta elaboración delicada. Sin embargo, se tratan de mitos porque las diferencias en lo que respecta al gusto es casi nula. Ambos tipos tiene el mismo aporte nutricional debido a que aportan proteínas, vitaminas, minerales y grasas.

La presencia de huevos blancos es gracias a las gallinas que disponen de un plumaje similar, mientras que los colorados o marrones se relacionan con aquellas especies que poseen una pigmentación del mismo tono. Las primeras corresponden a la raza de Leghorn, y las segundas están vinculadas con Rhode Island Red. En caso de que haya una diferencia entre cada producto al proceso de alimentación, cuidados y vida que el animal experimentó.