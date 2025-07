¿Por qué hay mosquitos en pleno invierno?

Por qué hay mosquitos en invierno

La llegada de julio expone que la Argentina estará sometida a una ola polar durante varios días, pero esto pareciera que no es impedimento para observar la presencia de mosquitos en algunos lugares al aire libre como dentro de los hogares. Algo que despierta cierta curiosidad, debido a que no se trata de las condiciones ideales que requieren para reproducirse y asegurar la supervivencia de la especie.

De a poco, las redes sociales comienzan a mostrar un fenómeno que hasta hace unos años era algo totalmente impensado. Son varios los que se quejan de que no pueden dormir por las noches porque deben interrumpir las horas de descanso para encender un espiral o matar los mosquitos que circulan en la habitación en un contexto con temperaturas menores a los 10 grados.

"Una pareja se fue a acampar y se despertó en medio de una plaga de mosquitos", expresaron desde Tendencias en Argentina, como figura el usuario de X (Ex Twitter). La cantidad de insectos es totalmente alarmante, debido a que varias parte de la tienda se encuentra cubierta por una capa negra. Sin dudas un momento para el olvido que de exponerse dejará un serie de picaduras que se volverán molestas con el paso del tiempo.

"¿Che cómo salen de ahí? Tiren ideas", expresó una persona en los comentario. "Esperar que llueva o baje la temperatura", agregó una segunda. Sin embargo, hay especies que comenzaron a mostrarse en contextos que ofrecen los climas otoñales e invernales. Algo que demanda a replicar los recaudos que se deben ejecutar durante el verano para evitar picaduras o la transmisión de dengue.

Hay una especie que habita en el AMBA como es la Aedes albifasciatus que comenzaron a instalarse regiones de climas templados y fríos. De hecho, hay investigadores del CONICET señalan que este insecto se encuentra presente en Tierra del Fuego. Por otro lado, se menciona que no se adaptaron al frío, ya que pueden sobrevivir al disminuir su proceso de reproducción.

La clave para que los mosquitos dejen de estar presentes en el AMBA es que no se registren lluvias por dos semanas y que las temperaturas no comiencen a subir. Esto generará que el insecto no se multiplique y que los activos queden refugiados esperando con las condiciones climáticas sufran un cambio y se vayan muriendo.

¿Cómo aliviar las picaduras de mosquitos de manera casera?

Lo primero a mencionar es que rascarse en la zona afectada no es una buena decisión, debido a que podría terminar generando más problemas de los esperados. Además, la presencia de las uñas puede provocar que la piel quede lastimada.

Frío: un paño mojado, cubitos o bolsas frías que no tengan un contacto directo y no mayor a los 10 minutos.

un paño mojado, cubitos o bolsas frías que no tengan un contacto directo y no mayor a los 10 minutos. Antihistamínicos: una crema que reduce los efectos, pero se recomienda recurrir a farmacéutico para saber cómo usarlas.