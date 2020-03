Actrices de La Casa de Papel y Game of Thrones anunciaron tener coronavirus

El coronavirus llegó a Hollywood y ya se cobró a sus primeros infectados: No discrimina franja etárea, sexo o posición social. Luego de una lista que día a día suma a alguien más la actriz española Itziar Ituño -que encarna a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel- y la actriz estadounidense Indira Varma, conocida por interpretar a la vengativa Ellaria Sand en Game of Thrones, anunciaron tener el virus. Ambas postearon en sus Instagrams para dejar tranquilos a sus seguidores.

"Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso" comunicó en sus redes la actriz vasca Itziar Ituño, de la popular serie española. España registra 17.395 casos y 803 muertes. “Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, continuó, en un video selfie en la que se la ve recostada pero sonriente.

A su vez, detalló que lleva casi una semana con síntomas leves del Covid-19: "Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar". Ituño forma parte de la cuarta parte de La casa de papel, la explosiva serie de ladrones de bancos que estará nuevamente disponible en Netflix el próximo 3 de abril.

Por otro lado, la actriz de Game of Thrones, Indira Varma, también anunció padecer coronavirus. Varma lo anunció en sus redes sociales y de forma inmediata los fans de la serie empezaron a preocuparse por la salud de Emilia Clarke, compañera de elenco actual en teatro. Esta es la segunda infectada del show en lo que va del brote del virus. "Estoy en cama, y no es nada lindo. Manténganse seguros y saludables, y sean amables con los suyos", escribió la actriz, junto a una imagen de los ensayos en la que se la ve acompañada por Clarke y sus otros compañeros.

Al momento de la pandemia, Varma se encontraba presentando The seagull, obra de teatro que se daba en el Playhouse Theatre de Londres. "Visiten los sitios de salud oficiales de sus países y sigan las normas para mantenerse a salvo y proteger no solo la salud propia sino de toda la comunidad, y especialmente la de aquellos que están en riesgo, como los ancianos y las personas con afecciones preexistentes", finalizó Indira.