A Alberto Fernández le preguntaron por el fútbol y descartó que sea una prioridad porque irá en socorro de los pobres

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, descartó que el fútbol sea una prioridad, si gana las elecciones el próximo domingo.

Al ser consultado sobre si el fútbol sería prioridad en su gobierno, el ex jefe de Gabinete afirmó: “Para nada, va a estar siempre mi amor por Argentinos Juniors, pero la Argentina tiene millones de problemas importantes antes que el fútbol”.

En declaraciones a Todo no se puede, que se emite por FM Cielo, el candidato de Todos apuntó a que "los dirigentes alguna vez se pongan de acuerdo, hagan las cosas bien en el fútbol y si hay algo que cambiar lo cambien".

Al tiempo que advirtió: "Esto de que el Estado vaya en socorro del fútbol, no. El Estado tiene que ir en socorro de los que tienen hambre, de los que son pobres, no del fútbol que es el deporte más profesionalizado del mundo". Y sentenció que el fútbol no aparece entre los temas importantes "ni en los primeros mil lugares".

Durante la administración de Cristina Kirchner, el Fútbol para Todos se convirtió en una de las políticas más simbólicas de democratización cultural y fue uno de los principales sostenes de la economía de los clubes. No obstante, Mauricio Macri decidió romper ese contrato y la transmisiones de los partidos volvieron a privatizarse.