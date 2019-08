"No es necesario dar explicaciones": la campaña que lanzó Macri en redes

Preocupado por los números a menos de una semana de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, el Presidente Mauricio Macri lanzó una insólita campaña en las redes sociales en la que asegura que "no es necesario dar explicaciones", solo votarlo.

Se trata de una publicación que realizó a través de su cuenta de Twitter, en la que pide a sus simpatizantes y trolls que difundan por todas las redes sociales una imagen de el con la consigna "Yo lo voto", pese a todos los desastres de su gobierno y que no es necesario dar ningún argumento ni explicaciones, solo viralizar la imagen.

"No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes", asegura el presidente en su cuenta oficial y agrega: "Tu declaración es decisiva. Te aseguro que a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. El jueves 8 a las 19:00 horas en punto todos juntos vamos a decirlo en la red social que elijas: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp", dice la publicación.

Además, el mandatario difundió una página web hecha exclusivamente para esa campaña publicitaria gratuita y en cuyo interior hay solo ejemplares de la misma fotos con la resoluciones necesarias para cada red social. De esta manera, el equipo de Marcos Peña busca activar a los trolls macristas para que inunden las redes con esa imagen con el fin de que la imagen y el hashtag de Macri inunde las redes antes del comienzo de la veda electoral.