Moria Casán destrozó a Tinelli por su perfil político: "Me da escozor"

La conductora Moria Casán analizó el perfil político de Macelo Tinelli, luego de que expresara sus intenciones de incursionar en el mundo político y de criticar la realidad social y económica del país; y cuestionó el cambio de rumbo del presentador de ShowMatch.

En diálogo con El Run Run del Espectáculo por Crónica TV, la conductora no se calló nada y aclaró: “Me encanta estar en América porque es el primer canal que me permitió ser yo. Encontré el nivel de oxigenación que necesitaba para seguir en la televisión. Me sentí muy cómoda con la producción y Tinelli. Lo que no me gusta es la cocorada de que me echaron o no me querían en el reality. Mentira, si me quieren de vuelta”.

En ese sentido, Casán no tuvo filtro cuando le tocó analizar el perfil político del animador: “A mí el ‘Tinelli político’ me da un poco de escozor. Le van a hacer pagar muchas facturas a él”.

“No dudo de su capacidad para meterse en política, pero creo que él está más para la televisión”, consideró y subrayó: “Hacer política para mí es hacerlo en escena”.