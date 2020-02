¿Facundo Campazzo a la NBA? la condición para que el argentino llegue a la liga más importante del básquet

El argentino Facundo Campazzo no deja de brillar en el Real Madrid y todos los especialistas apuntan a que debería jugar en la NBA. Sin embargo, para que eso suceda se debe cumplir una condición muy importante en su contrato.

El base fue la figura determinante en la final de la Copa del Rey, que el Madrid le ganó al Unicaja Málaga por 95 a 68 y una vez más los ojos del mundo del básquet volvieron a posarse sobre él. El subcampeón del mundo disfruta de una seguidilla de temporadas espectaculares desde su regreso al 'Merengue' tras su cesión en el UCAM Murcia y cada año se espera su llegada a la liga estadounidense.

Frente a esta posibilidad, el club español aprovechó el momento para blindar a su estrella y le colocó una abultada cláusula de salida hacia la máxima liga del mundo. Según la información del diario deportivo Marca, las franquicias de la NBA deberán abonar una cifra superior a los 10 millones de dólares para llevarse al jugador.

Esa parece ser la única alternativa para que el basquetbolista pegue el salto a la competencia en la que supieron jugar Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto y Andrés Nocioni, entre otros. El ex Peñarol de Mar del Plata ya tiene 28 años y firmó a mediados de 2019 una renovación por cinco años y se muestra muy cómodo donde está.

“Me siento muy bien. Espero que vengan mejores momentos, pero me siento bien dentro y fuera de la cancha. Mis compañeros y el entrenador me dan la confianza para jugar como a mí me gusta. No me conformo, sigo trabajando duro y tratando de seguir cosechando títulos con este equipo”, sostuvo en declaraciones a TyC Sports. Desde su llegada a la capital de España, Facu sumó dos Euroligas (2015 y 2018), tres ligas ACB (2015, 2018 y 2019), dos Copas del Rey (2015 y 2020) y tres Supercopas españolas (2014, 2018 y 2019).

Si bien los principales referentes del básquet argentino han destacado siempre que Campazzo está al nivel de la NBA. El 'Chapu' Nocioni aseguró días atrás que no cree que el base sea convocado para jugar allí. "Ya lo ha llamado, lo que pasa es que no se dan las circunstancias. Lo han llamado de una manera muy tibia, porque, como pasó en el Madrid y en Peñarol, su estatura y físico genera algún tipo de dudas, por lo que me estoy dando cuenta después de todo este tiempo", apuntó el integrante de la Generación Dorada en declaraciones a la publicación española Gigantes del básquet.

Y agregó: "Eso no quiere decir que en algún futuro no pueda irse. Tiene una cláusula, puede llegar a un acuerdo con el Madrid y pueden llegar a un acuerdo las dos partes. Creo que tiene las posibilidades abiertas, es cuestión de tiempo y de ver qué pasa", le comentó Chapu Nocioni a la

De llegar a la NBA, Campazzo se convertirá en el argentino número 13 en disputar el certamen. Además de Ginóbili, Oberto, Nocioni y Scola, también jugaron allí Pablo Prigioni, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Rubén Wolkowyski, Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino y Patricio Garino.