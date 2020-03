Coronavirus: Gran Bretaña declara la cuarentena obligatoria por tres semanas

Tras el avance incontrolable del coronavirus, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, decidió finalmente declarar la cuarentena obligatoria por tres semanas y solo podrán estar abiertos servicios esenciales.

Las excepciones son similares a las de Argentina, aunque se permitirá una vez por día salir a la calle para realizar ejercicios físicos (correr, andar en bicicleta o caminar). Los otros motivos son para ir al médico o trabajar "en casos de absoluta necesidad", según explicó Johnson.

