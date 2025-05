Dirigente opositor venezolano cercano a Machado es detenido: ministro del Interior

Partido opositor venezolano "Primero Justicia" presenta a Juan Pablo Guanipa como su candidato para las primarias presidenciales, en Caracas

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el viernes, que un dirigente opositor cercano a María Corina Machado fue detenido por la madrugada por presuntamente formar parte de un red de terroristas y conspiradores.

Juan Pablo Guanipa, un abogado y político de 60 años, permanecía en la clandestinidad dentro de Venezuela desde agosto del año pasado tras las elecciones de julio en las que los opositores reclamaron la victoria, proclamada a favor del presidente Nicolás Maduro por las autoridades.

Tras una ola de detenciones, Guanipa pasó a la clandestinidad de la misma forma que Machado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se creía intocable, invisible", dijo Cabello en una declaración divulgada por la televisora estatal en la que mostró un video en el que se ve a Guanipa, con un chaleco antibalas, siendo detenido por agentes vestidos de negro y pasamontañas en lo que parecía ser un sótano.

En septiembre, un hermano de Guanipa, Pedro Guanipa, también fue detenido por supuestos actos de corrupción en la alcaldía de Maracaibo, en el estado petrolero del Zulia, al noroeste del país; donde ocupaba un cargo.

Cabello agregó que van 70 personas detenidas, incluyendo a Guanipa, otros venezolanos y extranjeros, como un ciudadano ecuatoriano capturado el viernes, que son parte del denunciado plan de realizar atentados durante las elecciones regionales del próximo domingo.

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolas Maduro", escribió Guanipa en su cuenta de X momentos antes de que el ministro confirmara su detención.

"Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin", agregó Guanipa. "No tengo certeza de que me ira a pasar a mi en las próximas horas, días y semanas. Pero de lo que sí estoy seguro, es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura".

Machado, a quien se le prohibió postularse a la presidencia pero sigue siendo popular entre muchos venezolanos, también está escondida.

El gobierno suele calificar las detenciones a opositores, activistas, entre otros, como acciones contra planes terroristas y conspiraciones, mientras niega la existencia de presos políticos. Grupos no gubernamentales como Foro Penal, sostienen que al menos 900 personas permanecen detenidas por razones políticas.

Con información de Reuters