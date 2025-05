Trump pronto firmará decretos para impulsar la energía nuclear: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: La central nuclear de Three Mile Island, en Middletown

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará decretos tan pronto como el viernes para impulsar la industria de la energía nuclear, los que facilitarán el proceso de aprobaciones para nuevos reactores y fortalecerán las cadenas de suministro de combustible, dijeron cuatro fuentes.

Ante el primer aumento de la demanda de energía en dos décadas por el auge de la inteligencia artificial, Trump declaró una emergencia energética en su primer día en el cargo.

Chris Wright, secretario de Energía, ha dicho que la carrera para desarrollar las fuentes de energía y los centros de datos necesarios para la IA es el "Proyecto Manhattan 2", en referencia al programa masivo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar bombas atómicas.

Un resumen preliminar de los decretos dice que Trump invocará la Ley de Producción de Defensa de la era de la Guerra Fría para declarar una emergencia nacional por la dependencia de Estados Unidos de Rusia y China para el uranio enriquecido, el procesamiento de combustible nuclear y los insumos de reactores avanzados.

El resumen también ordena a las agencias que permitan y ubiquen nuevas instalaciones nucleares y ordena a los Departamentos de Energía y Defensa que identifiquen tierras e instalaciones federales para el despliegue nuclear y agilicen los procesos para que se construyan.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El texto exacto y la redacción de los borradores de decretos están sujetos a cambios frecuentes y no hay garantía de que no se supriman o modifiquen elementos durante las fases finales del proceso de revisión.

Estados Unidos fue el primer promotor de la energía nuclear y es el país con mayor capacidad nuclear del mundo, pero esta fuente de energía es ahora la que más crece en China.

(Editado en español por Javier Leira)