Críticas a Trump por usar el antisemita 'Shylock' para describir a los banqueros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue criticado por usar el término antisemita "Shylock" para describir a algunos banqueros durante sus comentarios sobre su legislación de recorte de impuestos y gastos que acaba de aprobar el Congreso.

"Piensen en eso: Sin impuesto de sucesiones. No al impuesto de sucesiones. Nada de ir a los bancos y pedir prestado, en algunos casos, a un buen banquero, y en otros casos, a Shylocks y a gente mala", dijo durante unas declaraciones en Iowa a última hora del jueves.

Shylock es un prestamista judío sin escrúpulos que aparece en la obra de Shakespeare "El mercader de Venecia", del siglo XVI, y el término, abreviatura de usurero, se considera ofensivo desde hace tiempo.

"El término 'Shylock' evoca un tropo antisemita de siglos de antigüedad sobre los judíos y la codicia que es extremadamente ofensivo y peligroso", dijo la Liga Antidifamación en un comunicado. "El uso del término por parte del presidente Trump es muy preocupante e irresponsable".

El representante estadounidense Dan Goldman de Nueva York, un demócrata judío, dijo: "Esto es antisemitismo descarado y vil, y Trump sabe exactamente lo que está haciendo."

Al ser consultado por el uso del término a su regreso a Washington, Trump dijo desconocer sus connotaciones.

"No, nunca lo he oído así. Ser Shylock es alguien que, digamos, un prestamista de dinero a altas tasas", dijo a los periodistas en el Air Force One. "Nunca lo he oído así. Ustedes lo ven de forma diferente a mí. Nunca lo he oído así".

