Ryanair pide a algunos auxiliares de vuelo españoles que devuelvan un aumento de 2024, según documentos

A Ryanair Boeing 737-8AS plane takes off at the Riga International Airport

La aerolínea irlandesa Ryanair ha pedido a algunos de sus auxiliares de vuelo en España que devuelvan miles de euros en aumentos que han recibido desde el año pasado como parte de un acuerdo sindical posteriormente anulado en los tribunales, según muestran documentos a los que ha tenido acceso Reuters. Un juez de la Audiencia Nacional de España dictaminó en marzo que un acuerdo sobre salarios entre el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y Ryanair del año pasado no era válido después de que el sindicato rival Unión Sindical Obrera (USO) lo impugnara en enero. Posteriormente, CCOO llegó a un acuerdo limitado con la compañía que solo cubría a sus propios miembros y no a los de USO, que en un principio había querido un acuerdo diferente y no formaba parte del trato. Ryanair envió en abril un correo electrónico a sus tripulantes de cabina sindicados con USO en el que les pedía que les devolvieran la subida acumulada que habían ganado a través del convenio y les bajaba el sueldo al nivel anterior a la subida de 2024 a menos que se pasaran a CCOO, según documentos a los que ha tenido acceso Reuters. El responsable de recursos humanos que firmó la carta enviada a algunos de los empleados españoles no respondió a una petición de comentarios. Un portavoz de Ryanair dijo que la compañía estaba cumpliendo con la demanda judicial que USO presentó para recortar los salarios mientras estaba en proceso de apelación. Un tripulante de cabina sindicalizado, que pidió el anonimato por temor a represalias, dijo que la compañía le pidió en abril que devolviera 3.857 euros (4.337 dólares) y le recortó el salario mensual. Dijo que su salario depende del número de horas que vuela, pero en general se acerca al salario mínimo en España, que es de 1.184 euros al mes. El empleado dijo que era una de las decenas de personas a quienes se les pidió que devolvieran miles de euros a la empresa y que muchos ya lo han hecho. Ryanair y otras aerolíneas de bajo coste se han hecho con enormes cuotas de mercado en la región aplicando precios bajísimos a los pasajeros, gracias a un servicio básico y unos salarios muy inferiores a los que pagaban las aerolíneas tradicionales. Los trabajadores de Ryanair en toda Europa se han declarado en huelga varias veces en los últimos años para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. (1 dólar = 0,8894 euros) Con información de Reuters