"¡No al plan de Trump!": palestinos prometen quedarse en las ruinas de Gaza

Un palestino observa los escombros de los edificios destruidos durante la ofensiva israelí, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Los gazatíes criticaron el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de la Franja de Gaza y reasentar a los palestinos en otros lugares, jurando no abandonar nunca las ruinas de sus hogares en el enclave costero que el mandatario quiere convertir en una "Riviera de Oriente Medio".

"Trump puede irse al infierno, con sus ideas, con su dinero y con sus creencias. Nosotros no vamos a ninguna parte. No somos algunos de sus activos", dijo Samir Abu Basel en la ciudad de Gaza a través de una aplicación de chat.

"Si quiere resolver este conflicto, debería llevarse a los israelíes y ponerlos en uno de los estados (de Estados Unidos). Ellos son los extranjeros, no los palestinos. Nosotros somos los dueños de la tierra", agregó el hombre, padre de cinco hijos, que ha sido desplazado de su casa cerca de Jabalia, en el extremo norte de Gaza.

Trump dijo que tenía previsto construir un complejo turístico donde pudieran vivir comunidades internacionales después de que más de 15 meses de bombardeos israelíes devastaran el diminuto enclave costero y mataran a más de 47.000 personas, según cálculos palestinos.

Los habitantes de Gaza afirmaron que, después de que la guerra y las bombas no hubieran conseguido expulsarlos de Gaza, Trump no lograría hacerlo.

"Habló con mucha arrogancia... puede ponernos a prueba, y pronto descubrirá que sus fantasías no funcionan con nosotros", dijo Abu Basel.

Mientras arreciaban los combates en la guerra de Gaza, los palestinos temían sufrir otra "Nakba" o catástrofe, la época en que cientos de miles de personas fueron desposeídas de sus hogares en la guerra que condujo a la creación del Estado de Israel en 1948.

Ahora temen otra ronda de desplazamientos.

"No abandonaremos nuestras zonas, no permitiremos una segunda Nakba. Hemos criado a nuestros hijos enseñándoles que no pueden abandonar su hogar y que no pueden permitir una segunda Nakba", dijo a Reuters Um Tamer Jamal, de 65 años y madre de seis hijos, a través de una aplicación de chat.

"(Trump) está loco. No nos fuimos de Gaza bajo los bombardeos y el hambre, ¿cómo pretende expulsarnos? No vamos a ninguna parte", dijo desde la ciudad de Gaza.

LOS RIVALES PALESTINOS SE UNEN

La sorprendente decisión de Trump, antiguo promotor inmobiliario neoyorquino, fue rápidamente condenada por las potencias internacionales y los dirigentes palestinos.

Los rivales de la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas y el grupo islamista Hamás se unieron para rechazar lo que dijeron era un plan para apoderarse del territorio costero del Mediterráneo y expulsar a los palestinos de su tierra natal.

Abbas afirmó que los palestinos no renunciarían a "sus tierras, derechos y lugares sagrados, y que la Franja de Gaza es parte integrante de la tierra del Estado de Palestina, junto con Cisjordania y Jerusalén Este".

Sami Abu Zuhri, un alto cargo de Hamás, que gobernó la Franja de Gaza antes de combatir a Israel en una brutal guerra allí, dijo que la declaración de Trump sobre la toma del enclave era "ridícula y absurda".

"Cualquier idea de este tipo es capaz de incendiar la región", declaró a Reuters, afirmando que Hamás sigue comprometida con el acuerdo de alto el fuego con Israel y negociando su siguiente fase.

La tregua inicial de seis semanas, acordada con mediadores egipcios y qataríes y respaldada por Estados Unidos, se ha mantenido prácticamente intacta, pero las perspectivas de un acuerdo duradero no están claras.

En Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, las familias sentadas junto a los escombros de un edificio destruido dijeron que esperaban que se reconstruyeran sus casas, no que se les expulsara de ellas.

Dirigiéndose a Trump, Ahmed Shahin dijo: "Usted ayudó a Israel en primer lugar en esta destrucción que podemos ver aquí. Por lo tanto, tiene que reconstruir mientras estemos en esta tierra. No puede decir que nos vayamos".

Con información de Reuters