Yellen advierte al equipo entrante de Trump que no interfiera en la supervisión bancaria

Foto de Archivo: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habla en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, Estados Unidos

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó el viernes a la administración entrante de Trump a abstenerse de interferir en lo que calificó de regulación apropiada de importancia crítica de los niveles de capital, liquidez y asunción de riesgos de los bancos estadounidenses.

Yellen, que es la secretaria del Tesoro del presidente Joe Biden desde que éste asumió el cargo en enero de 2021, dijo que el actual sistema de supervisión estadounidense no era perfecto y que era legítimo buscar formas de reducir su carga regulatoria.

Pero advirtió contra la adopción de medidas radicales que interfieran con la necesaria supervisión o con el actual sistema de aseguramiento de los depósitos de los bancos, dada la larga historia de quiebras bancarias que han desencadenado crisis financieras.

"No quiero decir que lo que tenemos sea absolutamente sacrosanto y que no se pueda tocar. Pero no creo que esté roto. Tenemos un buen sistema", dijo Yellen a Reuters mientras se prepara para ceder el cargo a Scott Bessent, el candidato del presidente electo Donald Trump para ser secretario del Tesoro.

El regreso de Trump a la presidencia ha planteado una perspectiva de cambios radicales en la estructura actual del Gobierno federal y en un marco regulatorio establecido durante décadas para supervisar los servicios financieros y la banca, así como la moneda digital.

"Los banqueros siempre se quejan del exceso de regulación", dijo Yellen. "Es legítimo buscar áreas en las que las cargas de la regulación superen los beneficios y tratar de corregirlo. Pero una regulación adecuada del capital, la liquidez, la asunción de riesgos y otros aspectos similares es de vital importancia para la solidez del sistema bancario y la economía, y no debería interferirse en ello", agregó.

Yellen señaló que estaba preocupada por un informe de que el equipo de transición de Trump estaba explorando formas de reducir, fusionar o incluso eliminar los principales reguladores bancarios en Washington, pero no tenía una visión específica de sus planes.

"Hemos visto lo que sucede cuando los bancos son supervisados de manera inapropiada", dijo, en referencia a los inesperados fracasos de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo de 2023, y otros antes de ellos que habían "creado la posibilidad de una crisis financiera contagiosa".

"Las lecciones que aprendimos de esos más de 100 años de historia es que los bancos deben ser supervisados y regulados adecuadamente para mitigar en gran medida las probabilidades de quiebra; que el seguro de depósitos es un elemento crítico para promover la seguridad y la solidez y la confianza en el sistema, y que debe haber un acceso adecuado a la liquidez cuando los bancos tienen problemas", explicó.

Con información de Reuters