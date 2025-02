Líderes árabes y musulmanes condenan comentarios de Trump sobre Gaza

Foto de Archivo: El presidente Donald Trump, habla el día de la ceremonia de juramento de Pam Bondi como fiscal general de EEUU, en la Casa Blanca en Washington

Líderes árabes y musulmanes estadounidenses, incluidos algunos que apoyaron a Donald Trump en la elección de 2024, criticaron la propuesta del presidente de que Estados Unidos se haga cargo de Gaza y reasiente a los palestinos, pero algunos dijeron que aún creen que él es la mejor opción para una paz duradera en la región.

Los líderes desestimaron en gran medida los comentarios de Trump como bravatas poco realistas, aunque uno de ellos advirtió de que el presidente y su Partido Republicano corrían el riesgo de perder el apoyo de la comunidad.

"Creemos que sus ideas, por muy bienintencionadas que sean, molestan a mucha gente", dijo a Reuters Bishara Bahbah, fundadora de "Árabes Americanos por Trump" y que ayudó a conseguir apoyos para él en Michigan y otros estados disputados.

"Nos oponemos a cualquier traslado de palestinos, ya sea voluntario o involuntario, fuera de su patria".

Bahbah dijo que todavía apoya a Trump, viéndolo como la mejor opción para evitar el conflicto en Gaza. Dijo que su organización cambió su nombre por el de "Americanos Árabes por la Paz" hace dos días, reflejando su cambio de enfoque tras la elección de Trump.

Trump esbozó el martes la idea de que Estados Unidos "tome el control" de Gaza durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Trump también lanzó una propuesta para reubicar a los palestinos en países vecinos y reconstruir el territorio devastado por la guerra en una "Riviera de Oriente Medio", aunque no descartó el despliegue de tropas estadounidenses.

El alejamiento de los árabes estadounidenses y los musulmanes del Partido Demócrata probablemente influyó en la victoria de Trump, con mayor impacto en el estado de Michigan, donde vive la mayor población de árabes, musulmanes y palestinos del país.

Muchos miembros de esta comunidad votaron contra la entonces vicepresidenta Kamala Harris en protesta por el apoyo del Gobierno de Joe Biden a la guerra de Israel contra Gaza en represalia por los atentados del 7 de octubre de 2023. Algunos también atribuyen a Trump la orquestación de un alto el fuego, aunque éste se produjo antes de que él llegara a la Casa Blanca.

Una encuesta a pie de urna realizada en todo el país por el grupo de defensa del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas mostró que el 53% de los musulmanes votaron por la candidata del Partido Verde, Jill Stein, en las elecciones de 2024, mientras que Trump y Harris obtuvieron el 21% y el 20%, respectivamente.

El sondeo, que encuestó a 1.575 votantes musulmanes a través de mensajes de texto, marcó un fuerte contraste con 2020, cuando el 69% de los estadounidenses musulmanes votó por Biden y sólo el 17% se decantó por Trump.

Rabiul Chowdhury, cofundador de Musulmanes por Trump, dijo que, aunque estaba frustrado porque no se estaba discutiendo ninguna solución viable a largo plazo para la paz y la reconstrucción de Gaza, no se arrepiente de haber respaldado a Trump.

"Mezclar la retórica de Trump con las acciones de Biden y Harris no solo es poco sincero, sino directamente deshonesto", dijo, criticando el suministro de armas y otros apoyos del Gobierno de Biden a Israel mientras bombardeaba Gaza. "Si equiparáramos las acciones de Trump con las de Biden y Harris, el contraste sería innegable: Trump es la mejor opción".

La administración del expresidente Joe Biden se mantuvo firme al lado de Israel durante su asalto a Gaza a pesar de presionar repetidamente a Israel para que hiciera más para frenar las víctimas civiles y permitir la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. Biden también elogió el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el mes pasado por reflejar en gran medida el marco de una propuesta suya del año pasado.

Faye Nemer, fundadora de la Cámara de Comercio de Oriente Medio y Norte de África, dijo que la propuesta de Trump sobre Gaza no era coherente con su mensaje a los estadounidenses árabes y musulmanes durante la campaña de 2024 y que sustentaba los crecientes esfuerzos de acercamiento del partido a la comunidad.

"Siento que esto, ya sabes, como que va en la dirección opuesta", dijo Nemer. "Si el GOP quiere continuar capitalizando el impulso que pudieron lograr en este ciclo electoral, no lo haces alienando a los electores que te apoyaron, y siento que eso es lo que está sucediendo, desafortunadamente".

Yahya Basha, médico y fundador de Muslims for American Progress, dijo que no le sorprendieron los comentarios de Trump, dadas las declaraciones anteriores de su yerno Jared Kushner sobre Gaza como un buen sitio para un futuro centro turístico, pero se mantuvo escéptico de que Estados Unidos ejecute esos planes.

"No me arrepiento de nada de lo que hice para que Trump fuera elegido y espero que veamos señales positivas en el futuro", dijo Basha, uno de los primeros defensores de Trump en Michigan.

En cambio, dijo que creía que los comentarios de Trump eran a menudo provocadores más que la base de una política, citando sus comentarios sobre la compra de Groenlandia o para hacer de Canadá el 51º estado de Estados Unidos.

La yemení-estadounidense Samra'a Luqman, una demócrata registrada que votó a Trump en 2024 con la esperanza de que lograra un alto el fuego en Gaza, dijo que no apoyaba la propuesta de Trump de que Estados Unidos tome el control de Gaza. Pero dijo que todavía ve a Trump más favorablemente en comparación con las acciones del Gobierno de Biden.

"No me agrada oír cosas sobre personas que son desplazadas de su patria para siempre, pero al menos no están siendo asesinadas por miles o cientos al día como hemos visto en el último año", dijo Luqman, residente de Dearborn, Michigan, de 42 años.

Con información de Reuters