Lo quiere para España: Luis de la Fuente reveló el jugador de la Selección Argentina que le gustaría dirigir

El entrenador español mira a un as argentino.

A pesar de ser una de las grandes candidatas, la Selección de España no comenzó muy bien en el Mundial 2026, donde igualó sin goles con Cabo Verde, que fue la gran sorpresa de la primera fecha. De ahí que el conjunto europeo necesitaba sumar de a tres este domingo frente a Arabia Saudita, la verduga de Argentina en Qatar 2022 que viene de otra heroica actuación contra Uruguay con un empate 1-1 en Miami. Finalmente, la derrotó por 4-0.

Justamente en la previa al cruce con los árabes, Luis de la Fuente brindó una entrevista en la que se refirió a una de las estrellas de la Selección Argentina. Durante un juego de preguntas y respuestas con El Partidazo de la COPE, el entrenador de “La Roja” contestó que, si tendría que elegir a un jugador de otra selección, ficharía a Julián Álvarez, quien tuvo una muy buena temporada en La Liga con el Atlético de Madrid.

“En mi idea encajaría perfectamente... Sería un futbolista muy importante. Me parece fantástico”, afirmó el DT, que reconoce en el argentino a un delantero desequilibrante que puede generar peligro no solo por su capacidad goleadora, sino también por abrir espacios. Si bien el cordobés no tuvo un sólido debut contra Argelia tras recuperarse de su lesión, lo cierto es que su nivel lo ha llevado a ser un protagonista en el mercado de pases.

A pesar de tener contrato vigente con el cuadro colchonero, Julián resuena con fuerza para reforzar al Barcelona en la siguiente temporada, donde podría compartir plantel con otra de las estrellas españolas, Dani Olmo. De hecho, el volante ofensivo también coincidió con De la Fuente y remarcó el nivel del argentino: “Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona”.

Eso sí, cuando le preguntaron por el jugador revelación del Mundial 2026, el entrenador español no fue por ningún argentino, sino que prefirió alimentar el ego de los suyos. “Podría ser Pedri”, respondió en referencia al mediocampista de 23 años que juega en el Barça y disputa su segunda Copa del Mundo después de haber sido uno de los titulares indiscutidos de Luis Enrique en Qatar 2022.

Julián marcó 20 goles en la temporada.

La posible formación de Argentina contra Austria

A partir de las 14 de este martes, la Selección Argentina se enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J, la cual la podría dejar clasificada a los dieciseisavos de final en caso de una victoria. De acuerdo con TyC Sports, Lionel Scaloni podría formar un 4-4-2 con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.