El motor de Rangnick: quién es Konrad Laimer, el ladero ideal de Chukwuemeka en Austria

La historia de Laimer, el motor de Austria en el Mundial 2026.

Si la llegada de Carney Chukwuemeka le aporta frescura y desequilibrio ofensivo a la Selección de Austria, el equilibrio y la intensidad del mediocampo tienen un dueño indiscutido: Konrad Laimer. A diferencia del volante del Dortmund, Laimer es un producto 100% del fútbol austríaco, consolidado hoy en la elite mundial como una de las piezas tácticas clave del Bayern Múnich y el gran referente del ciclo de Ralf Rangnick en la selección.

La escuela de la intensidad en Austria

Nacido en Salzburgo en 1997, Laimer es el prototipo perfecto del futbolista moderno de la escuela Red Bull. Formado en el FC Salzburg, saltó al RB Leipzig en 2017, donde explotó como uno de los mejores mediocampistas de recuperación y presión de la Bundesliga. Su despliegue incansable y su versatilidad para jugar tanto de volante central como de lateral derecho llamaron la atención del Bayern Múnich, que lo sumó a sus filas a mediados de 2023.

El pilar del regreso mundialista

Laimer debutó con la selección mayor de Austria en 2019 y, desde entonces, su rol no paró de crecer. Fue fundamental en la Eurocopa 2020 y se transformó en el termómetro del equipo bajo la conducción de Rangnick.

Su capacidad para asfixiar la salida rival y pisar el área lo convirtieron en el socio ideal para la jerarquía joven de Chukwuemeka, comandando una mitad de cancha que ilusiona a Austria en su histórico regreso a la Copa del Mundo 2026.

Cómo ver Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

Telefe (Televisión abierta).

(Televisión abierta). TV Pública (Televisión abierta).

(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

(Cable / Satelital). TyC Sports (Cable).

Plataformas de streaming: