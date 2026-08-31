Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina después de la derrota por 1 a 0 contra España en la final del Mundial 2026. El astro rosarino le puso punto final a su etapa con la "Albiceleste" en la que sin dudas hizo historia estando presente en seis copas del mundo, rompiendo récords y coronando su paso con el título obtenido en Qatar 2022. Si bien no pudo repetir en esta ocasión, el hombre del Inter Miami de la MLS dejó todo y sus declaraciones acerca del futuro no pasaron inadvertidas.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras la derrota con España en el Mundial 2026

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Partidos jugados : 207 (34 en mundiales de los cuales tres fueron finales).

: 207 (34 en mundiales de los cuales tres fueron finales). Goles : 125 (21 en mundiales). Quedó por detrás de Kylian Mbappé en la tabla histórica.

: 125 (21 en mundiales). Quedó por detrás de Kylian Mbappé en la tabla histórica. Asistencias : 68 (12 de ellas en mundiales). Es el máximo asistidor de la historia.

: 68 (12 de ellas en mundiales). Es el máximo asistidor de la historia. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

El anuncio oficial de Messi sobre su retiro de la Selección Argentina: "Me vacié"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.