Así lo aseguró el ex presidente de Uruguay, "Pepe" Mujica. Además, sostuvo que desde 2002 se "desenchufaron" del sistema financiero argentino para no sufrir sus crisis.

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, durante su visita a la Argentina, dialogó con Crónica Anunciada para El Destape Radio y cuestionó la dura crisis económica que enfrenta el país, que, para él, fue provocada por “la gente muy rica” y la especulación financiera.

En este sentido, aseguró que “cuando Argentina se enfría, Uruguay se engripa” ya que las crisis financieras argentinas “han tenido una repercusión negativa en la economía uruguaya”. “A partir de la crisis del 2002, nuestro gobierno, desde el 2005, nos desenchufamos definitivamente del sistema financiero argentino”, sostuvo.

Aún así, de acuerdo a Mujica, si Argentina está “resentida” no le va a comprar nada a Uruguay, lo cual todavía tiene consecuencias en su propia economía. “Tenemos el sistema financiero controlado, con reservas, y ya no nos puede pasar esas cosas que nos pasaban antes. Ahora no tenemos peligro de contagio de las crisis financieras, pero es incuestionable que el turismo argentino es una cosa importante”, explicó.

Sobre las consecuencias sociales de la crisis, consideró que “es evidente que los sectores más débiles de la sociedad son los que van a sufrir más”, ya que “muy frecuentemente en nuestras sociedades, la gente muy rica es la que desata la crisis con la especulación financiera, y después lo pagan los pobres”.

Por otra parte, al ser consultado sobre si cree que hay una persecución a los líderes populares latinoamericanos, sostuvo que “puede ser que lo haya. Hay de todo en la viña del señor, también hay errores”.

Además, criticó la falta de movilidad en la Ciudad. “No sé cómo hace la gente para demorar dos o tres horas por día para ir a trabajar. Es duro eso, muy duro. Eso es porque estamos cometiendo un disparate: la ciudad tiene que tener una medida humana que facilite la vida. La ciudad la piensa el interés inmobiliario, y no la felicidad de la gente”, analizó.

