Renault actualizó los precios de la nueva Koleos en Argentina

El nuevo Renault Koleos 2025 no sólo marca un paso adelante en materia de tecnología y motorizaciones, sino que también se posiciona como un producto aspiracional dentro del mercado de SUVs medianos y grandes en Argentina. Con versiones híbridas, tracción integral, motores turbo potentes y un diseño refinado, apunta a usuarios que buscan mucho más que movilidad: buscan confort, eficiencia y prestigio. Sin embargo, su elevado precio lo coloca lejos del alcance de los compradores promedio, reservándolo para quienes priorizan prestaciones premium.

Mecánica: nuevas motorizaciones, más eficiencia

La gran novedad es la llegada de motorizaciones modernas y potentes. La versión Techno 4WD equipa un motor 2.0 litros turbo naftero que entrega 235 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades con tracción integral. Esta combinación ofrece un andar ágil y seguro, pensado tanto para ciudad como para rutas de largo aliento.

A la vez, la variante Full Hybrid E-Tech esprit Alpine incorpora un sistema híbrido que combina un motor 1.5 turbo de 144 CV con propulsores eléctricos, alcanzando una potencia total de 245 CV y 320 Nm de torque. Su caja automática híbrida auto-recargable asegura eficiencia en consumo y reducción de emisiones, respondiendo a las nuevas demandas ecológicas del mercado. Con estas opciones, el veterano motor 2.5 atmosférico queda en el pasado, dando paso a una generación más eficiente y tecnológica.

Diseño y confort: elegancia y espacio interior

El Koleos 2025 trae un rediseño profundo. Por fuera, se destacan líneas más modernas y robustas, con ópticas full LED, luces diurnas DRL, faros traseros con firma lumínica distintiva y techo panorámico eléctrico. Los detalles metálicos, las barras longitudinales en el techo y las llantas de nuevo diseño completan una estética que combina elegancia con espíritu aventurero.

En el interior, el confort se eleva a niveles de lujo. Incluye climatización avanzada, tapizados de alta gama y sistemas multimedia de última generación con pantallas táctiles de generoso tamaño. La capacidad de baúl supera los 500 litros y, con asientos rebatidos, alcanza casi los 2.000 litros, lo que lo convierte en una opción versátil para familias y viajes largos.

Precio actualizado en Argentina

El Koleos versión Techno se ofrece con un precio de lista de 77,9 millones de pesos. Por su parte, la variante Full Hybrid E-Tech esprit Alpine se ubica en 85,9 millones de pesos. Ambos cuentan con garantía de tres años o 100.000 km, lo que refuerza el posicionamiento de la marca en un segmento premium.