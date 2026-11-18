La automotriz de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk se prepara para dar un paso histórico en el mercado sudamericano, con su llegada oficial a Argentina. La compañía norteamericana avanza en los preparativos para establecer su primera comercial, un movimiento estratégico que genera expectativa entre los fanáticos de la tecnología y la electromovilidad. Esta apertura marca el inicio de una etapa para el sector automotor, impulsada por cambios normativos recientes y un renovado interés por apostar al desarrollo del mercado local, prometiendo cambiar la experiencia de compra y la movilidad sustentable.

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Ubicación de la primera tienda de Testla en Argentina

El espacio elegido para concretar esta histórica apertura se encuentra localizado en el partido de San Isidro, más precisamente dentro del centro comercial Unicenter, situado en la localidad de Martínez, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Este importante centro de compras del grupo Cencosud, que recibe millones de visitantes mensuales, se convertirá en el primer establecimiento argentino en albergar un espacio exclusivo de la marca.

El proyecto se llevará a cabo de manera escalonada: a finales de noviembre comenzará con una muestra estática de dos vehículos en el primer piso, mientras que la apertura del salón de ventas y las pruebas de manejo se concretarán durante el próximo año. Para los ensayos de conducción, la empresa dispondrá de un sector específico en el estacionamiento exterior, permitiendo que el público experimente el rendimiento de los automóviles eléctricos en un entorno controlado y accesible.

Los motivos que impulsaron la llegada de Tesla al país

La decisión de la compañía de Elon Musk de apostar por el mercado argentino responde directamente a un conjunto de medidas implementadas recientemente por el Gobierno nacional.

En primer lugar, se concretó un acuerdo bilateral con Estados Unidos para establecer un cupo anual de diez mil vehículos que podrán ingresar sin abonar el arancel de importación extrazona del 35%. En segundo lugar, se instrumentó la homologación automática para aquellos automóviles fabricados bajo las normativas de seguridad de la agencia estadounidense, eliminando trámites burocráticos previos. Finalmente, la elevación del valor FOB máximo permitido para los vehículos eléctricos exentos de derechos completó el escenario normativo ideal para asegurar la viabilidad comercial del proyecto.

Las garantías y privilegios para esta marca de autos permiten consolidar la filial local bajo la dirección ejecutiva designada para Argentina y Uruguay, marcando la expansión de la electromovilidad norteamericana.