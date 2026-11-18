La llegada oficial de Tesla a Argentina genera una pregunta inevitable entre quienes nunca tuvieron contacto con uno de sus vehículos: ¿cómo funciona realmente un auto de la marca, cuánto cuesta y qué lo diferencia de un modelo convencional?

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La principal diferencia está debajo de la carrocería. Un Tesla no utiliza nafta ni gasoil y tampoco tiene un motor convencional. En su lugar emplea uno o más motores eléctricos alimentados por una batería de gran tamaño, generalmente instalada debajo del piso.

Eso permite eliminar numerosos elementos mecánicos presentes en un vehículo tradicional, como el tanque de combustible, el sistema de escape o una caja de cambios convencional.

En Argentina, Tesla confirmó que comenzará a aceptar pedidos el 20 de noviembre de 2026 y que inicialmente comercializará dos vehículos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

Cuánto cuesta un Tesla

Hay una aclaración fundamental: al 16 de noviembre de 2026, Tesla todavía no informó los precios oficiales para Argentina.

La compañía tampoco confirmó todavía qué versiones concretas del Model 3 y del Model Y estarán disponibles localmente. Esos detalles se conocerán durante el lanzamiento previsto para el 20 de noviembre.

Como referencia internacional, en Estados Unidos el Model 3 más accesible tiene un precio de vehículo de US$36.990, que asciende a aproximadamente US$38.630 al sumar los cargos de destino y pedido.

El Model Y parte de US$39.990 y llega a unos US$41.630 incluyendo esos mismos cargos.

Esos valores no deben tomarse como precios argentinos, ya que impuestos, origen de las unidades, costos de importación y estrategia comercial pueden modificar considerablemente el monto final.

Cuánta autonomía tiene

Uno de los principales datos de cualquier auto eléctrico es la autonomía.

En su configuración básica comercializada actualmente en Estados Unidos, el Model 3 declara alrededor de 321 millas, equivalentes a unos 517 kilómetros, bajo el ciclo de medición de la EPA.

Las versiones de mayor autonomía pueden superar esa cifra.

El Model Y, por su parte, ofrece aproximadamente 348 millas, unos 560 kilómetros, en una de sus configuraciones de tracción trasera.

La autonomía real puede variar según velocidad, temperatura, uso del aire acondicionado, estilo de conducción y condiciones del camino.

Cómo se carga un Tesla

En vez de cargar combustible, el vehículo se conecta a la electricidad.

Puede cargarse en una instalación doméstica mediante un cargador de pared o utilizar estaciones públicas de carga rápida.

Los vehículos de Tesla admiten además carga de alta potencia. Dependiendo de la versión, un Model 3 puede aceptar hasta 250 kW y recuperar cientos de kilómetros de autonomía en aproximadamente 15 minutos bajo condiciones ideales.

Tesla desarrolló también su propia infraestructura de cargadores rápidos denominada Supercharger, aunque la disponibilidad concreta de esa red en Argentina formará parte de la implementación local de la compañía.

Por dentro es muy diferente a un auto tradicional

Otra característica reconocible de los Tesla es el minimalismo.

El tablero tiene muy pocos botones físicos. Gran parte de las funciones se manejan desde una pantalla táctil central que controla navegación, climatización, cámaras, entretenimiento, configuraciones del vehículo y numerosos sistemas electrónicos.

El Model 3 actual dispone de una pantalla central de 16 pulgadas, cinco plazas y, dependiendo de la versión, una segunda pantalla para los pasajeros traseros.

El Model Y utiliza una filosofía similar, pero con carrocería SUV, mayor espacio de carga y configuraciones que internacionalmente pueden ofrecer hasta siete plazas.

También recibe actualizaciones como un celular

Una de las diferencias más particulares de Tesla es su fuerte dependencia del software.

Los autos pueden recibir actualizaciones de manera remota, conocidas como OTA —Over The Air—, sin necesidad de concurrir físicamente a un taller para instalar muchas mejoras.

La empresa ya confirmó que las actualizaciones remotas estarán disponibles para los vehículos vendidos oficialmente en Argentina.

También cuentan con cámaras y numerosos sistemas de asistencia al conductor. Algunas versiones internacionales ofrecen Full Self-Driving (Supervised), aunque la propia Tesla aclara que actualmente requiere supervisión permanente del conductor y no convierte al vehículo en completamente autónomo.

Model 3 o Model Y: cuál es la diferencia

La diferencia más sencilla está en el tipo de vehículo.

El Model 3 es un sedán bajo y aerodinámico de aproximadamente 4,72 metros de largo, pensado principalmente para pasajeros y eficiencia.

El Model Y es un SUV de alrededor de 4,79 metros, con una posición de manejo más elevada, mayor espacio interior y más capacidad de carga.

Por lo tanto, un auto Tesla funciona básicamente como un vehículo eléctrico de gran batería, mucha electrónica y muy pocos controles físicos. Para Argentina, la gran incógnita todavía es el precio: Model 3 y Model Y están confirmados, pero los valores locales se conocerán oficialmente con el lanzamiento del 20 de noviembre.