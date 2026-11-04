Derrota de Trump y Elon Musk: fuerte caída en la bolsa de las empresas del magnate

En concreto, las acciones de Tesla retrocedieron cerca de un 5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados, mientras que en el caso de SpaceX, la caída llegó al 6,9%.

Horas después del duro golpe a Donald Trump tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio término, las acciones de Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp., ambas del magnate Elon Musk, cayeron en la apertura del mercado estadounidense. El empresario había aportado casi US$ 450 millones al Partido Republicano e instó a sus seguidores a votar por ellos.

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En concreto, las acciones de Tesla retrocedieron cerca de un 5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados, mientras que en el caso de SpaceX, la caída llegó al 6,9%. Estos descensos, producto del duro revés de Trump en las urnas, contrastaron con las leves subas que mostraban los futuros de los índices S&P 500 y Nasdaq 100, según indicó Bloomberg.

Entre las principales preocupaciones de los inversores de estas compañías aparece la posibilidad de que avancen iniciativas de los demócratas en el Congreso para una regulación más estricta sobre inteligencia artificial. También hay dudas que podrían surgir alrededor de una posible fusión entre la fabricante de vehículos eléctricos y la compañía que reúne los negocios de cohetes, IA y satélites.

El respaldo político y económico de Musk al oficialismo estadounidense también permite dimensionar el vínculo con Trump. El empresario, considerado el hombre más rico del mundo, aportó cerca de US$ 450 millones al Partido Republicano y utilizó su alcance en redes sociales —donde reúne 240 millones de seguidores— para pedirles que no votaran por los demócratas.

La reacción de Musk

"Parece que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez", escribió Musk con ironía en X.

Desde que debutó en la Bolsa, en junio de este año, SpaceX mantuvo prácticamente sin cambios el valor de sus acciones. La compañía había escalado hasta ubicarse entre las firmas más valiosas del mundo tras su salida al mercado. La empresa de Musk recibe miles de millones de dólares mediante contratos con el Gobierno estadounidense.

En paralelo, Tesla acumuló una recuperación del 34% desde el piso que tocaron a fines de julio. La suba estuvo impulsada por las expectativas de los inversores en torno a los desarrollos de inteligencia artificial y a una eventual integración con SpaceX.

El resultado electoral en Texas, donde los demócratas obtuvieron una victoria contundente, representó un revés para Musk. El demócrata James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, rompiendo una hegemonía republicana desde 1994. A esto se suma la victoria de la gobernadora demócrata, Gina Hinojosa, quien será además la primera gobernadora latina.

Musk tiene en ese estado las sedes de Tesla y SpaceX y mantiene alianzas con dirigentes del Partido Republicano. "Los centros de datos en el espacio se ven bastante atractivos en este momento", escribió Musk, también con ironía.