Histórico: Talarico se convirtió en el primer senador demócrata por Texas en 38 años

El demócrata James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS, y logró un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta. Con la victoria de Talarico, el Partido Demócrata rompe con la hegemonía republicana que regía desde 1994. A esto se suma la victoria de la gobernadora demócrata, Gina Hinojosa, quien será además la primera gobernadora latina.

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El pasto presbiteriano y educador, de 37 años, se impuso al candidato republicano Ken Paxton, ex fiscal general del estado que era una apuesta personal del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a ser una figura plagada por varios escándalos de corrupción. Talarico se benefició de una combinación de múltiples factores, entre ellas las acusaciones contra Paxton, aunque también tuvo que lidiar con un enorme aparato de campaña en su contra impulsado por el dueño de X, Elon Musk, quien gastó más de 158 millones de dólares y con la falta de apoyo de la precandidata demócrata quien a último minuto dio su apoyo a Paxton.

Los resultados muestran que Talarico ganó en las áreas metropolitanas de Texas, así como en zonas urbanas y suburbanas que antes se inclinaban hacia el Partido Republicano. El último demócrata en ganar un escaño en el Senado de Texas había sido Lloyd Bentsen en 1988, Talarico ni había nacido.

Quién es James Talarico, el hombre que podría recuperó Texas para los demócratas

Tras ganar las internas demócratas en marzo, James Talarico se posicionó como favorito en las elecciones al Senado en Texa y esta noche hizo historia al arrebatar el escaño del Senado al Partido Republicano.

Talarico, de apenas 37 años, es representante estatal desde 2018. Nacido en Round Rock, Texas, Talarico construyó su trayectoria política a partir de su experiencia en la educación pública. Estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo una maestría en Políticas Educativas en la Universidad de Harvard. Antes de ingresar a la política, trabajó como docente de sexto grado en una escuela pública del oeste de San Antonio, en una zona atravesada por la pobreza y las desigualdades sociales.

Talarico arribó a la Legislatura de Texas en 2018, al ganar un distrito que dos años antes había votado por Donald Trump. Desde entonces, impulsó políticas a favor del financiamiento educativo, el acceso a la salud, la reducción del costo de los medicamentos y la ampliación de los servicios de cuidado infantil. También hizo de la regulación de los grandes aportantes empresariales a la política uno de los ejes de su discurso: sostiene que es el único legislador estatal que nunca recibió dinero de los "comités de acción política corporativos".