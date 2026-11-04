Quién es James Talarico, el hombre que podría recuperar Texas para los demócratas

Tras ganar las internas demócratas en marzo, James Talarico se posicionó como favorito en las elecciones al Senado en Texas y podría convertirse en el primer demócrata en ganar ese estado desde 1998. Los sondeos previos a la elección de este martes hablan de empate técnico con Ken Paxton, su contraparte del Partido Republicano, quien cayó en las encuestas al igual que la imagen positiva del presidente Donald Trump. Talarico, parte de la renovación demócrata más moderada, viene de ser legislador estatal de Austin y se convirtió en el candidato de una renovación que no termina de concretarse y menos en un estado históricamente republicano.

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Talarico, de apenas 37 años, es representante estatal desde 2018. El dirigente se convirtió en una de las principales apuestas de la oposición a Donald Trump para las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre de 2026. Su candidatura busca romper la hegemonía republicana que se mantiene en Texas y podría resultar decisiva para definir el control del Senado estadounidense.

Nacido en Round Rock, Texas, Talarico construyó su trayectoria política a partir de su experiencia en la educación pública. Estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo una maestría en Políticas Educativas en la Universidad de Harvard. Antes de ingresar a la política, trabajó como docente de sexto grado en una escuela pública del oeste de San Antonio, en una zona atravesada por la pobreza y las desigualdades sociales.

Talarico arribó a la Legislatura de Texas en 2018, al ganar un distrito que dos años antes había votado por Donald Trump. Desde entonces, impulsó políticas a favor del financiamiento educativo, el acceso a la salud, la reducción del costo de los medicamentos y la ampliación de los servicios de cuidado infantil. También hizo de la regulación de los grandes aportantes empresariales a la política uno de los ejes de su discurso: sostiene que es el único legislador estatal que nunca recibió dinero de los "comités de acción política corporativos".

Talarico y su formación religiosa: el trampolín que le abrió el triunfo en la interna demócrata y lo distingue de los republicanos

Otro rasgo que distingue a Talarico es su formación religiosa. Es seminarista presbiteriano y construyó parte de su identidad política alrededor de una interpretación progresista del cristianismo, en contraste con el conservadurismo religioso que históricamente influyó en el Partido Republicano. Durante su campaña en las primarias, Talarico impulsó un discurso de unidad y militó su candidatura con la consigna "Ama a tu prójimo", con la que logró ampliar la base partidaria. Según el propio candidato, muchos votantes que no se identifican como demócratas se le acercaron en actos en San Antonio y otras ciudades para manifestarle su apoyo. La ex vicepresidenta Kamala Harris, que inicialmente respaldó a su rival demócrata, terminó apoyándolo a él.

Los resultados de las primarias mostraron que Talarico dominó en Austin y tuvo buen desempeño en zonas rurales y en el Valle del Río Grande, donde Trump había crecido entre votantes hispanos en 2024. Todo indica que repetirá ese mismo imaginario para la instancia general de este martes.

Existencia de casta y desigualdad económica: los ejes de campaña de Talarico al Senado

En su campaña para el Senado, el dirigente puso el foco en el costo de vida, la desigualdad económica y la influencia de los multimillonarios sobre las decisiones políticas. Su principal consigna es que el conflicto central de la sociedad estadounidense no debe plantearse únicamente entre izquierda y derecha, sino entre los sectores más ricos y los trabajadores.

También propuso ampliar el acceso a la salud, proteger los derechos reproductivos y avanzar con reformas para combatir la corrupción y los privilegios económicos.

La larga racha de derrotas de los demócratas en Texas y los puntos fuertes de la campaña de Talarico

El desafío para Talarico no es menor. Los demócratas llevan 30 años sin ganar una elección en Texas, que es un bastión republicano desde entonces. El momento más cercano a un triunfo fue en 2018, cuando el demócrata Beto O'Rourke estuvo cerca de derrotar al senador republicano Ted Cruz: perdió por apenas 2,5 puntos porcentuales. Este año, Talarico se enfrenta al fiscal general Ken Paxton, quien avanzó a una segunda vuelta en la interna republicana y arrastra varias causas judiciales, entre ellas un juicio político en 2023.

Para muchos analistas, Talarico representa un acto de renovación dentro del Partido Demócrata. A diferencia de otras primarias en las que el partido se divide entre moderados y progresistas, en Texas la diferencia fue más estilística que ideológica. Talarico evita polarizar desde la violencia discursiva y habla en tono calmo, además de centrar su discurso en la idea de que la verdadera grieta no es entre republicanos y demócratas, sino "de arriba contra abajo".