La llegada oficial de Tesla a Argentina ya tiene fecha y modelos confirmados. La automotriz estadounidense comenzará sus operaciones comerciales el 20 de noviembre de 2026 y eligió dos vehículos para iniciar su desembarco en el mercado local: el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y.

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Se trata de las dos alternativas de mayor volumen de la compañía fundada por Elon Musk: un sedán eléctrico y un SUV eléctrico. A partir del mismo 20 de noviembre estarán habilitados los pedidos para compradores argentinos.

Hasta el 16 de noviembre, sin embargo, Tesla todavía no había comunicado oficialmente cuáles serán las versiones específicas, los precios definitivos ni las configuraciones que ofrecerá en Argentina. Esa información está prevista como parte del lanzamiento comercial.

Tesla Model 3: el Sedán que abre la gama

El Model 3 será la alternativa con carrocería sedán. Es uno de los vehículos más conocidos de Tesla y fue desarrollado como una propuesta más compacta y accesible que los modelos superiores de la compañía.

Su diseño se caracteriza por una carrocería aerodinámica, un habitáculo minimalista y una gran pantalla central desde la que se controlan prácticamente todas las funciones del vehículo.

Como todos los autos de la marca, es completamente eléctrico y recibe actualizaciones de software de manera remota. Tesla confirmó que esta característica también estará disponible para los vehículos comercializados oficialmente en Argentina.

Dependiendo del mercado internacional, el Model 3 dispone de configuraciones con tracción trasera o integral, distintas capacidades de batería y versiones de altas prestaciones. Sin embargo, todavía no está confirmado cuáles de ellas serán las elegidas para nuestro país.

Tesla Model Y: la alternativa SUV

El segundo modelo será el Model Y, un SUV eléctrico que comparte numerosos componentes y tecnologías con el Model 3, pero ofrece una carrocería más alta y un interior pensado especialmente para quienes necesitan mayor espacio.

El Model Y es actualmente uno de los productos centrales de Tesla a nivel internacional y será la opción SUV de la marca en el mercado argentino.

Su arquitectura eléctrica permite prescindir de un motor convencional en la parte delantera, por lo que además del baúl trasero dispone de espacio de almacenamiento debajo del capó.

Al igual que con el Model 3, todavía habrá que esperar al lanzamiento para conocer las variantes, autonomías y precios específicos destinados a Argentina.

¿Llega la Cybertruck?

No. Por ahora, la llamativa Tesla Cybertruck no formará parte de la oferta oficial de la marca en Argentina.

La compañía confirmó que su desembarco comercial estará compuesto únicamente por el Model 3 y el Model Y.

Tampoco fueron anunciados para esta primera etapa el Model S, el Model X ni el nuevo Roadster.

Dónde se podrán conocer

Además del lanzamiento del 20 de noviembre, Tesla prepara su primer espacio comercial permanente en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.

El lugar contará con vehículos en exhibición y una zona específica para pruebas de manejo. Según la información conocida hasta ahora, habrá una flota de aproximadamente diez unidades destinada a los test drives.

De esta manera, el desembarco de Tesla en Argentina comenzará con una gama sencilla: Model 3 como sedán y Model Y como SUV. El próximo dato decisivo llegará el 20 de noviembre, cuando se conozcan las versiones, precios y condiciones con las que los vehículos eléctricos de Elon Musk comenzarán a venderse oficialmente en el país.