La curiosa invitación de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras su reunión con Pierre Gasly: "Turno"

Tras varios meses de espera, Alpine finalmente confirmó la renovación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 la semana pasada, apenas unos días después de la reanudación del campeonato con el Gran Premio de Países Bajos. Luego de una reunión con Flavio Briatore, el pilarense estampó la firma en el nuevo acuerdo que lo une al equipo galo por un año más, aunque con una cláusula de renovación automática para 2028 en base a resultados.

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La noticia trajo cierto alivio en el círculo del piloto argentino y también parece haber generado un buen clima en la escudería francesa, que también disminuyó la brecha con Racing Bulls con el resultado obtenido en Zandvoort. En el circuito neerlandés, Pierre Gasly sumó dos puntos entre la sprint y la carrera principal, lo que redujo la brecha a tres puntos en la lucha por la zona media, algo que Briatore quiso premiar.

Y es que el asesor de Alpine invitó al francés a pasar una tarde en su yate este fin de semana, algo que compartió a través de sus redes sociales con una foto de Gasly al votante de la embarcación. “Pensé en darle a Pierre Gasly unas clases de conducción de barcos”, escribió Briatore en su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para extender la invitación a Colapinto, que ya tiene el futuro asegurado en la sede de Enstone.

“La próxima es tu turno, Franco Colapinto”, agregó el empresario italiano, que recibió un centenar de respuestas de fanáticos del pilarense que celebraron la actitud de “Il Padrino”. Entre los comentarios también se destacó el de Gasly, que mantuvo el tono distendido con una carismática respuesta durante el fin de semana libre previo al Gran Premio de Italia: “Siempre al volante. Bella jornada”.

Cabe mencionar que Briatore ha compartido varios momentos de calidad con el argentino durante la temporada pasada, como una reunión por el cumpleaños de su hijo y algunas salidas a comer que se hicieron virales durante 2025. Tampoco es una sorpresa que el asesor de Alpine ha sido clave en el regreso de Colapinto a la F1, en especial por su afán por ficharlo a inicios del año pasado a pesar de que por entonces tenía confirmado a Jack Doohan como compañero del francés.

El francés estuvo el domingo con el italiano sobre el mar.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026