Estos son los 5 mejores autos que se le conocieron a Wanda Nara

La colección de Wanda Nara no es simplemente una exhibición de autos caros, sino una declaración de estilo y poder. Entre superdeportivos audaces, SUV híbridos, clásicos británicos y gran turismos japoneses, cada vehículo representa una faceta distinta de su personalidad: lujo, velocidad, innovación y elegancia. La empresaria ha reunido una flota que combina estética de vanguardia con prestaciones mecánicas de primer nivel. A continuación, un repaso por el top 5 de sus joyas sobre ruedas, haciendo foco en lo que las hace únicas: su ingeniería y su diseño.

TOP 5 AUTOS DE LA COLECCIÓN DE WANDA NARA

Rolls-Royce Boat Tail

Se trata de uno de los autos más exclusivos del mundo, un descapotable con líneas que evocan un yate de lujo. Con casi cinco metros de largo, su carrocería incorpora materiales nobles, maderas exóticas y acabados personalizados. Está impulsado por un motor V12 que permite una marcha silenciosa, suave y poderosa. El Boat Tail es el lujo clásico hecho automóvil, símbolo de elegancia y precisión artesanal.

Lamborghini Urus

El SUV superdeportivo de Wanda se destaca por su color negro mate y detalles en rosa. Su mecánica parte de un motor V8 biturbo de 4 litros, capaz de desarrollar más de 650 CV, con tracción integral y una suspensión activa que se adapta al terreno. Su diseño combina agresividad y sofisticación: líneas angulosas, postura baja y detalles aerodinámicos que refuerzan su carácter de potencia controlada.

Lamborghini Huracán Spyder

Este modelo, que la empresaria y su pareja disfrutaron durante su estadía en Europa, se ha convertido en un emblema visual de su colección. Mantiene el carácter típico de un superdeportivo italiano con motor V10 atmosférico de más de 600 CV. Su estructura ligera y su techo retráctil lo convierten en una experiencia de conducción pura, donde el sonido del motor y el viento son parte del espectáculo.

Bentley Continental GT

Entre sus autos más refinados figura un Bentley valuado en alrededor de 250.000 euros. Este modelo combina motores V8 o W12 con una suspensión neumática ajustable y tracción integral, ofreciendo un confort de marcha superior. En diseño, se distingue por sus líneas elegantes, parrilla prominente e interiores de lujo artesanal con maderas nobles y cuero de la más alta calidad.

Lexus LC 500h

Aunque no es un deportivo extremo, este modelo híbrido destaca por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Combina un motor V6 de 3.5 litros con un sistema eléctrico que entrega más de 350 CV. Su diseño exterior es de los más atrevidos de la marca japonesa: techo bajo, proporciones musculosas, ópticas afiladas y un aire de coupé futurista. Es el toque tecnológico en una colección dominada por la potencia.

La flota de Wanda Nara resume el concepto de lujo moderno sobre ruedas: una combinación de diseño exclusivo, materiales premium y mecánica de alto rendimiento. Desde la potencia bruta del Huracán hasta la elegancia serena del Rolls-Royce, su garaje es una galería rodante donde el arte y la ingeniería se encuentran en perfecta armonía.