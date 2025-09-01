El sorpresivo reconocimiento de la FIA al ACA por la innovación en el automovilismo

El Automóvil Club Argentino (ACA) fue reconocido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) durante el reciente Congreso Americano de la FIA, celebrado en Asunción entre el 25 y el 28 de agosto. El evento, que reunió a 33 delegaciones de clubes de toda América, contó con la presencia de personalidades clave como el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El ACA, la única entidad en Argentina avalada por la FIA para organizar y fiscalizar competencias, recibió un premio por su proyecto de innovación “Somos equipo – La fuerza de la unidad en acción”. Este proyecto promueve el trabajo colaborativo como motor de cambio institucional y fue destacado por su enfoque en la mejora de procesos y la búsqueda de la excelencia.

César Carman, presidente del ACA, recibió la distinción y fue felicitado personalmente por Mohammed Ben Sulayem. El presidente de la FIA no solo reconoció el compromiso del ACA con el automovilismo regional, sino que también le brindó su “total apoyo para seguir fortaleciendo este camino”.

Regreso del automovilismo internacional

Ben Sulayem, en una entrevista con Cadena 3, mostró un fuerte respaldo al regreso de las categorías de la FIA, como el Campeonato Mundial de Rally (WRC), a la Argentina. El presidente de la FIA destacó la seriedad, el dinamismo y el deseo de hacer la diferencia que la delegación del ACA mostró durante el congreso. “Argentina se merece el evento”, afirmó, enfatizando que “tenemos que apoyarlos”.

Este apoyo se suma a la reciente noticia de que el Rally de Paraguay se incorporará por primera vez al calendario del WRC, lo que Ben Sulayem calificó como un “hito histórico para los deportes de motor en América del Sur”.

La visión del ACA y los esports

César Carman destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer lazos y potenciar el ecosistema del deporte motor en la región. “Aquí se unen la dedicación, la pasión y la responsabilidad”, comentó, asegurando que el reconocimiento de la FIA confirma que el ACA va en la dirección correcta en su plan de crecimiento institucional para el siglo XXI.

En este marco, la delegación argentina también aprovechó para anunciar los FIA Esports Sudamérica 2025. La primera fecha del torneo de automovilismo digital se realizará en la sede central del ACA en Buenos Aires el 14 de noviembre, con la participación de representantes de más de 15 países.

Este doble reconocimiento—el premio por innovación y la promoción de los esports—reafirma el liderazgo regional del Automóvil Club Argentino en el mundo del automovilismo y la movilidad.