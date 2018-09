La panelista de Animales Sueltos Romina Manguel adelantó que "seguramente" el juez federal Claudio Bonadio procesará a la ex presidenta, Cristina Kirchner, y pedirá su detención en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"La gran incognita es que va a pasar con Cristina Kirchner. ¿La van a procesar? seguramente. ¿Van a pedir su detención? seguramente", afirmó Manguel en una charla con Alejandro Fantino.

"Pedirá el desafuero y la presión preventiva, por eso el próximo round se jugará en el Senado", afirmó Manguel, en referencia a que la detención sólo podrá lograrse en caso de que la cámara alta del Congreso apruebe su desafuero.

animales sueltos.mp4

Manguel explicó que los senadores responden a los gobernadores y sostuvo: "Urtubey iría por el desafuero al igual que Schiaretti. Manzur, Insfrán y Verna no lo acompañarían. Los neuquinos irían por el desafuero y Pichetto no. Cambiemos tiene 25 votos que no es algo menor".

Para que se apruebe el desafuero debe haber dos tercios de los integrantes del Senado a favor del desafuero, unos 48 senadores si estuviera el recinto completo.