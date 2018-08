A casi dos meses del escándalo por los miles de aportantes truchos que presentó la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires durante la campaña electoral del año pasado, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy salió al cruce Esteban Bullrich y desmintió que él o los 46 ex candidatos del partido Recrear hayan hecho contribuciones voluntarias a la campaña oficialista, tal como figuran en las planillas presentadas ante la Cámara Electoral.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

En diálogo con El Destape, el ex candidato a presidente sostuvo que "obviamente no estaba al tanto de estas maniobras" y que espera "que la Justicia no permita que haya impunidad" en este caso.

El jueves, ante la consulta del periodista Ramón Indart en América, el ex ministro de Educación y actual senador nacional Esteban Bullrich sostuvo que "López Murphy estaba al tanto" de las 46 personas que formaron parte de Recrear y que hoy figuran afiliados al PRO y aportando a la campaña de Cambiemos, algo que provocó el enojo y el cruce del ex ministro de Economía, quien supo hacer equipo con el propio Bullrich: "Obviamente no estaba al tanto de las maniobras con los aportes", admitió.

Embed Ante la consulta, el senador dijo claramente que López Murphy "sabía y estaba al tanto de todo".



Es decir, que las 47 personas habían aportado voluntariamente o al menos con el OK del ex ministro de Economía pic.twitter.com/OEflrEPo4i — Juan Amorín (@juan_amorin) 10 de agosto de 2018

En este sentido, López Murphy comparó la situación de Cambiemos con los cuadernos K del chofer Centeno y sostuvo que es inverosímil pensar que Fernanda Inza, la ex contadora del PRO y de la Provincia haya sido la autora de la maniobra: "El caso de los cuadernos revela que siempre aparecen los arrepentidos, cuanto antes lo hagan mejor para todos. Nadie cree que fue la contadora la que hizo la maniobra", disparó.

Además, el ex titular de Recrear pidió a la Justicia celeridad en la causa y pidió a las autoridades del PRO acelerar con la investigación: "Lo mejor es que terminen la auditoria y quede claro quien ordeno la sustracción de la identidad".

Semanas atrás, este medio reveló que casi 50 referentes políticos que supieron militar la candidatura presidencial del "bulldog" en 2003 aparecen financiando la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich 14 años más tarde.

Tal es el caso de Fabián Balut, conocido ya por haber salido a decir públicamente que no realizó ninguna contribución y que tampoco la hubiera hecho ya que "Esteban Bullrich se robó el partido" luego de hacer la alianza con el ex ministro de Economía.

Embed