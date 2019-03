En el marco de la investigación de la extorsión de Marcelo D'Alessio, El Destapeaccedió en exclusiva al fallo con el que el presunto abogado fue procesado por asociación ilícita y extorsión. En una serie de mensajes de whattsapp, el presunto abogado relata cómo fue el modus operandi de la detención del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido.

Asegura el operador judicial que su camino se allanó tras el fin del kirchnerismo y que fueron los mismos funcionarios judiciales los que alquilaron una habitación en un lujoso hotel céntrico porteño: "...Cuando se fue el gobierno, ahí yo empiezo a trabajar codo a codo con Stornelli y con Bonadio... y las primeras reuniones eran en una habitación del hotel "Four Seasons"... Mira, esto no lo sabe nadie... En el Four Seasons, ahí el de Posadas ¿ubicas? El de Posadas... a media cuadra de la Recova... alquiló Bonadio una habitación a nombre de un míster nadie y usábamos una habitación, una suite chiquita, porque sabíamos que no teníamos cámaras, no teníamos nada, para empezar a hacer la causa para meter en cana a De Vido”, relata D'Alessio.

Embed

Y asegura de manera contundente: “(....) Yo hice la detención de De Vido y la detención de Baratta. (...) Y ahí arman el libro este, me contacta Santoro, empiezo a tener otra vinculación con los medios, esto, lo otro (....) El primero de diciembre estuve en la casa con un gorro militar ruso, el era agente de la KGB” sostiene y confirma el vínculo con el periodista del Grupo Clarín, Daniel Santoro: “Me hice muy amigo de Daniel (...)”.

Embed

Pero no es el único vínculo que sostiene D'Alessio, también agrega información relativa a la supuesta relación de que tendría D'Alessio con Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad.

Y explica: “Yo soy el abogado actual, [de Fariña] junto con Rodrigo Gonzales (sic), que es mi socio (...) A él lo agarré.... yo a Fariña lo tengo hace un año y dos meses... ya cuando fariña ya no habló más. Yo a Fariña lo que le hice fue negociar sacarlo (...) me llamó Patricia... me dice ¿qué hiciste.

Marcelo, me los sacaste a Fariña? (....) ¿Cuánto más querés sacarle Pato? Si no tiene más nada (....) Ya le está mintiendo a todo el mundo(...) entonces Patricia me dice ¿lo vas a representar? Sí. ¿Me mantenes informada?” asegura que le dijo la funcionaria nacional.

Y expresa que Bullrich le dijo: “…pero entregame a Báez y entrégame la plata. Bueno, listo. El negociofue ese (....). De hecho el primero que se enteró que me contrató Patricia, fue él (...) Mintió en el juicio (...) Cumplimos con Patricia. Imagínate que paga cerca de 200 mil pesos por mes... no paga una mierda por defender a este sorete..."