En el día del cumpleaños del presidente Mauricio Macri, una de las jugadas de la Lotería provincial arrojó un particular número a la cabeza. Creer o reventar.

El primer sorteo de la quniela bonaerense parece haber dejado un curioso mensaje encriptado al Presidente: A la cabeza salió el número 0105, cuyas últimas dos cifras se conocen en el mundo de los sueños como "El Gato", el mismo apodo que la gente le colocó al mandatario.

quiniela

La noticia no tardó en recorrer las redes sociales, donde las burlas, la sorpresa y las risas no pararon. "Es el cumpleaños de Mauricio Macri y no va que en la quiniela sale a la cabeza el 05... EL GATO ¡SOMOS EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO!", escribió un usuario.

Embed Es el cumpleaños de Mauricio Macri y no va que en la quiniela sale a la cabeza el 05... EL GATO.

¡SOMOS EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO! — Queso Ruso (@QuesoRusoRadio) 8 de febrero de 2018

Embed Hoy es el cumpleaños de Macri y en la quiniela salió el 05 (el gato).

Señora quiniela, usted es malévola. — Tony (@santigiaco) 8 de febrero de 2018

Embed #FelizCumplePresidente es el cumpleaños de Macri y salio el 5 en la quiniela. Coincidencia? No lo creo — Camila (@Cami_QuemeraCjs) 8 de febrero de 2018