Petrolera estatal venezolana PDVSA atiende dos derrames cerca de la refinería Cardón

27 mar (Reuters) - La ​petrolera estatal venezolana PDVSA desplegó equipos para atender dos derrames cerca de su refinería ‌Cardón, en el norte ‌del país, según fuentes y documentos vistos por Reuters, luego de que se iniciaran fugas en oleoductos a principios de la semana y pescadores locales reportaran la presencia de petróleo en el Golfete de Coro.

La primera fuga se produjo ​la noche del ⁠miércoles en Tiguadare, municipio de Carirubana, cerca ‌del complejo de la refinería Cardón en ⁠Punta Cardón, según un ⁠documento de PDVSA. La filtración provocó un derrame "moderado" del oleoducto LOL, que está siendo controlado por un ⁠equipo de contención, agregó el documento, solicitando ​la suspensión del bombeo para evitar ‌mayores daños ambientales.

La segunda ‌fuga se reportó en el municipio de Miranda, ⁠al otro lado del Golfete de Coro, frente a Cardón, la mañana del jueves. También causó daños "moderados" y provino del oleoducto LOL, según un ​segundo ‌documento.

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PDVSA no respondió a la solicitud de comentarios y se desconoce la magnitud de cada derrame.

El oleoducto es una línea que surte de crudo a la refinería Cardón ⁠desde el petrolero estado Zulia. Una fuente dijo que la refinería puede recibir crudo por barco o por su vecina Amuay

La deteriorada infraestructura petrolera del país es señalada con frecuencia por las comunidades y los ambientalistas como la causa de los graves ‌daños a la naturaleza, así como a industrias como la pesquera.

Grupos de pescadores locales afirmaron estar en contacto con la empresa respecto a los derrames y compartieron con Reuters fotos y videos que mostraban ‌crudo negro burbujeando de un oleoducto, metros de crudo derramado en el suelo alrededor de la infraestructura ‌y petróleo en ⁠la superficie del agua. Reuters no pudo verificar la autenticidad de las ​imágenes.

En el golfete conviven más de 10 comunidades de pescadores artesanales, y también es el aposento de aves migratorias y de un diverso ecosistema.

(Redacción Reuters )