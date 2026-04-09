Gremios se manifestaron en Caracas para pedir mejoras salariales y fueron reprimidos

Miles de trabajadores y estudiantes venezolanos coparon las calles de Caracas y los alrededores del Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales este jueves, un día después de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometiera subir el salario mínimo a partir del 1 de mayo. Desde el chavismo respondieron con una fuerte represión policial y con otra contramarcha para contener a los manifestantes. La principal crítica de los gremios hacia la presidenta es la falta de claridad en cuanto a los números reales del aumento de sueldos.

Tras la intervención militar en Venezuela de principios de enero, el presidente Donald Trump se esforzó por someter al país caribeño a su agenda internacional. Primero forzó a Caracas a modificar su ley de hidrocarburos para facilitar el ingreso de las petroleras norteamericanas al país, y después obligó a las nuevas autoridades caraqueñas a recibir a algunos de sus funcionarios en el país. En paralelo, Trump también le pidió a Rodríguez liberar a algunos presos políticos.

En estos meses las tensiones dentro del país fueron escalando con presiones dentro de la población, exigiéndole cambios más drásticos al gobierno chavista. El reclamo por los sueldos básicos, que no suben desde hace una década, terminó por estallar este jueves tras el anuncio de "un aumento a partir del 1 de mayo" que prometió la presidenta Rodríguez, aunque sin aclarar montos ni criterios para ese aumento.

"Exigimos un salario digno, la libertad de los presos políticos y elecciones", expresó María Escalona, referente de Alianza Bravo Pueblo, espacio que respalda a María Corina Machado. Como símbolo de la protesta, los manifestantes exhibieron huesos de res, una imagen que busca reflejar la pérdida del poder adquisitivo: para comprar uno, aseguran, se necesitan tres salarios mínimos.

Contramarcha chavista y represión policial con gases lacrimógenos

En paralelo, el oficialismo organizó una contramarcha encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La concentración, impulsada por el ministro Diosdado Cabello, reunió a militantes y empleados públicos trasladados desde distintas regiones del país. El acto coincidió con la conmemoración de los 20 años de la Ley de Consejos Comunales y tuvo como destino el Palacio de Miraflores.

Los opositores al gobierno intentaron en las últimas horas llegar hasta Miraflores para continuar su marcha. En las últimas horas varias cadenas de noticias denunciaron incidentes con gases lacrimógenos y gritos de parte de la policía. "¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores! ¡Vamos hasta Miraflores!", le gritaron algunos manifestantes a los efectivos de seguridad.

El operativo de seguridad desvió la movilización por calles internas del centro de Caracas para evitar su paso por avenidas principales. Aun así, un grupo de manifestantes logró romper algunos cordones policiales en medio del despliegue.

Intentona reconciliadora de Delcy Rodríguez

En el anuncio de ayer, Rodríguez reconoció por primera vez errores en la política salarial y el impacto de la crisis, incluyendo la hiperinflación, el desabastecimiento y la emigración de millones de venezolanos. Sin embargo atribuyó el colapso al bloqueo económico internacional al cual Estados Unidos somete al país hace más de diez años.