Venezuela lleva adelante operación militar en importante zona minera del sur de su territorio

Venezuela llevaba ​adelante el miércoles la segunda jornada de una operación militar aérea y por tierra en una de las ‌zonas mineras más importantes, ‌en busca de desalojar a los grupos ilegales que controlan yacimientos auríferos, dijeron a Reuters siete fuentes, que pidieron mantener el anonimato.

El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre la actividad en el sur del país y el Ministerio de Comunicación e Información no respondió de inmediato una solicitud ​de comentarios enviada sobre ⁠las razones del despliegue ni sus detalles. No ha ‌habido un reporte oficial de muertos o heridos.

La ⁠comunidad de Las Claritas, en el ⁠estado Bolívar, a más de 1.000 kilómetros de Caracas, es uno de los epicentros de la minería ilegal aurífera en ⁠la Amazonía venezolana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Habitantes de la zona dijeron que la ​operación militar, que incluyó detonaciones y lo ‌que parecían ser disparos, se ‌ha concentrado en las áreas del antiguo proyecto Las Cristinas, ⁠impulsado por la transnacional Crystallex hasta su suspensión por parte del expresidente Hugo Chávez en 2008.

"En la noche estuvieron drones sobrevolando muy bajo por horas", dijo un comerciante de ​Las Claritas ‌el miércoles.

El grupo no gubernamental Provea reportó en X que la operación está siendo conducida por miembros del Ejército en una zona cercana a Las Claritas y controlado por grupos armados ilegales que operan ⁠en el megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco, surgido en 2016 y que tiene una superficie de unos 111.000 kilómetros cuadrados.

Una habitante de la localidad, de 45 años, dijo el martes que como consecuencia del operativo se escuchaban "bombas y disparos a la selva".

"En esas zonas hay minas. Esto está feo, no se puede ‌salir", agregó.

La también no gubernamental SOS Orinoco, que trabaja principalmente el tema de la protección ambiental en Bolívar, dijo en su cuenta de X que "hay movimientos importantes de la Fanb (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) y Grupos Armados Organizados" ilegales en la región.

Los negocios ‌permanecían cerrados el miércoles y el tránsito de vehículos y personas en la calle era mínimo, dijeron habitantes de la zona consultados ‌por Reuters.

La Asamblea ⁠Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó una nueva ley minera que se espera ​abra el sector a la inversión privada extranjera, después de que Estados Unidos flexibiliza algunas restricciones para impulsar la inversión en la maltrecha economía del país OPEP.

(Redacción Reuters.Editado por Javier Leira)