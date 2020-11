El Reino Unido anunció que va a estar listo para iniciar un programa de vacunación masiva contra el coronavirus a partir del 1° de diciembre. Siempre y cuando se confirme la idoneidad de la vacuna que va a desarrollar con Pfizer-BioNTech.

La noticia fue confirmada por Matt Hancock en una comparecencia en el Parlamento. Y confirmó que le pidió al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) que se prepare para empezar a inmunizar a todos los "grupos prioritarios" a partir de la fecha. El anuncio se convirtió en una esperanza para el país y se supo unos días después de que hayan revelado que la vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90%.

En primer lugar se supo quienes serán los grupos preferentes para recibir la vacuna. Serán las personas mayores y los trabajadores del sector sanitario y de atención social. Por el momento, no se tendría en cuenta vacunar a los niños, ya que no tienen tanto riesgo de contagio y, además, la vacuna no se probó en niños.

Al respecto, admitió que estarán detrás las Fuerzas Armadas para garantizar la vacunación. Por otro lado, Hancock admitió que todavía no se sabe qué proporción de la población debe ser vacunada para detener la pandemia. El funcionario reveló que también habló con autoridades locales para pedir que realicen testeos al 10% de la población.

Por otro lado, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca generó una fuerte inmunidad en adultos mayores, de acuerdo a los resultados de la fase 2 del estudio que fue publicado en The Lancet. De acuerdo a la investigación, un 99% de los adultos de más de 55 años que recibieron la vacuna generaron anticuerpos y células T.

De acuerdo al estudio, la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y AstraZeneca "parece ser mejor tolerada en adultos mayores y tiene similar inmunogenericidad a través de todos los grupos etarios después de la primera dosis". No obstante, se advierte que es necesaria una mayor evaluación de los resultados, especialmente en individuos con comorbilidades.