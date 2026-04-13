Los legisladores británicos votarán los planes para armonizar la legislación con las normas de la UE

El primer ministro británico, Keir Starmer, llega a una rueda de prensa en Downing Street, Londres, Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, dijo el lunes que las medidas propuestas para armonizar la legislación británica con las normas de la Unión ‌Europea requerirían la aprobación de leyes ‌por parte del Parlamento, y rechazó las críticas de que el país se quedaría "al margen" mientras restablece las relaciones con el bloque.

Starmer, que ha tratado de mejorar las relaciones con la UE casi una década después de que Reino Unido votara a favor de abandonar el bloque, ha afirmado en repetidas ocasiones que no pretende volver a integrarse en el mercado único, lo que implica la libre circulación de bienes, servicios y personas.

Pero, aunque las encuestas sugieren que ​cada vez más votantes británicos ⁠se arrepienten del voto a favor del Brexit de 2016, cualquier sugerencia de que el ‌país podría volver al redil provoca la ira de quienes hicieron campaña ⁠a favor de la salida y afirman que el ⁠Gobierno no ha sabido aprovechar la independencia.

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Un portavoz del Gobierno dijo el lunes que Reino Unido tenía previsto presentar una ley que permitiera al Gobierno garantizar que algunas normas contempladas en los ⁠acuerdos con la Unión Europea se alinearan con las del bloque mediante un proceso ​que podría limitar el papel del Parlamento, una medida criticada por ‌los partidarios del Brexit.

El portavoz señaló que la ‌legislación principal sería sometida a votación por los parlamentarios, pero que ciertos elementos de ⁠los acuerdos, incluidos los relativos a las normas alimentarias y las emisiones, podrían cambiar con el tiempo para garantizar que las normas británicas se ajusten a las del bloque, confirmando que esos cambios se realizarían a través del denominado proceso de legislación secundaria.

PAPEL DEL PARLAMENTO

"Nos encontramos en ​un mundo en ‌el que hay conflictos masivos y una gran incertidumbre, y creo firmemente que lo mejor para Reino Unido es mantener una relación más fuerte y estrecha con Europa, ya sea en materia de defensa y seguridad, por supuesto, de energía —creo que inevitablemente— y también de nuestra economía", dijo Starmer a la BBC.

"Lo que pretendemos ⁠con esta ley es facilitar el comercio para que haya menos cargas para las empresas y eso, por supuesto, se traduzca en precios más bajos".

Sus comentarios se producen tras las informaciones publicadas por el periódico The Guardian y la BBC, según las cuales el Gobierno estaba preparando un proyecto de ley que podría reducir el papel del Parlamento a la hora de votar sobre la "alineación dinámica" con las normas de la UE, respecto a las cuales, según el portavoz, se votaría la legislación principal.

"El ‌proyecto de ley se tramitará en el Parlamento de la forma habitual", dijo el portavoz. "Cualquier nuevo tratado o acuerdo con la UE también se someterá al escrutinio parlamentario, y el Parlamento tendrá un papel en la aprobación de las nuevas leyes de la UE requeridas en virtud de dichos acuerdos a través de la legislación secundaria".

La legislación secundaria permite a los ministros introducir cambios utilizando ‌las competencias previamente otorgadas por el Parlamento, con oportunidades limitadas para que los miembros del parlamento modifiquen las medidas.

El conservador Andrew Griffith, responsable de política empresarial del partido, dijo que esta medida reduciría al Parlamento "a ‌un mero espectador mientras ⁠Bruselas establece las condiciones".

"La pésima gestión de la economía por parte del Partido Laborista ha llevado a Starmer a correr a Bruselas para desviar la ​atención de sus propios fracasos", dijo Griffith en un comunicado.

Una fuente del Partido Laborista dijo que el Gobierno estaba tomando una decisión soberana para reducir las barreras comerciales y estrechar los lazos con Europa.

Con información de Reuters