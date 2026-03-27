La UE acuerda multar a las plataformas en internet que importen productos peligrosos

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La ​Unión Europea acordó el jueves una reforma de su sistema aduanero, que incluye medidas más estrictas contra las plataformas de comercio electrónico, principalmente chinas, las cuales se enfrentan ‌a posibles multas si venden productos ‌ilegales o peligrosos en el bloque.

El bloque de 27 países busca coordinar la recaudación de aranceles y los controles de seguridad, mientras se esfuerza por gestionar el elevado volumen de paquetes de comercio electrónico de bajo valor que entran en el bloque, cuyo total alcanzó los 5.800 millones en 2025.

Representantes del Parlamento Europeo y de los Gobiernos de la UE alcanzaron un acuerdo provisional a última hora, tras unas negociaciones que se prolongaron hasta la noche del jueves ​para aclarar los detalles finales.

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En ⁠virtud del nuevo sistema, las plataformas en línea que vendan en el bloque serán consideradas ‌importadoras y responsables del pago de los aranceles y de la seguridad ⁠de los productos. Las empresas que incumplan repetidamente las ⁠normas de la UE podrían enfrentarse a multas de entre el 1% y el 6% de sus ventas totales en la UE durante los 12 meses anteriores.

La UE no aplica derechos de ⁠aduana a los paquetes valorados en menos de 150 euros, lo que ha ​impulsado el rápido crecimiento de plataformas de compras por internet como ‌Shein, Temu y AliExpress , que envían paquetes a los ‌consumidores directamente desde China.

El bloque pretende eliminar la exención de derechos de aduana y ⁠tiene previsto imponer una tasa de 3 euros a partir de julio como medida provisional. La Comisión Europea determinará ahora también una tasa de gestión adicional que se aplicará a partir del 1 de noviembre.

El miércoles, la ciudad francesa de Lille fue seleccionada como sede de la ​futura Autoridad Aduanera ‌de la UE (EUCA, por sus siglas en inglés), cuyos 250 empleados supervisarán un nuevo centro de datos de la UE que ofrecerá una visión más centralizada y digital de las mercancías entrantes.

Está previsto que el centro de datos entre en funcionamiento para los envíos de comercio electrónico en 2028 y que cubra todas las ⁠mercancías importadas a partir del 1 de marzo de 2034.

LEGISLADORES DE LA UE VISITARÁN CHINA

La próxima semana, la UE enviará una delegación de nueve miembros a Pekín y Shanghái para abordar los retos del sector digital y del comercio electrónico, así como para fomentar la competencia leal entre China y el bloque, según se desprende de un comunicado de la Delegación de la UE en China publicado el jueves.

Durante tres días, los representantes europeos se reunirán con legisladores y reguladores del mercado chinos, así ‌como con Shein, Alibaba y Temu.

Las preocupaciones del bloque sobre la seguridad de los productos quedaron de manifiesto en un estudio publicado este mes por la Comisión Europea. El estudio reveló que entre el 60% y el 65% de los cosméticos importados, incluidos el maquillaje, los complementos alimenticios y los equipos de protección individual, como los cascos de bicicleta, no cumplían con las normas de seguridad ‌de la UE.

"Una de las principales preocupaciones (...) son las infracciones sistémicas de la legislación de la UE y el elevado volumen de pequeños paquetes no conformes procedentes de plataformas en línea no pertenecientes a ‌la UE, incluidas las ⁠de China", se indica en el comunicado de la UE.

En lo que sería la primera visita parlamentaria de la UE en ocho años, se espera ​que las reuniones se centren en la regulación digital, la protección de los consumidores y el cumplimiento de las normas de seguridad de los productos.

Con información de Reuters