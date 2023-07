Boric insta a líderes latinoamericanos a condenar a Rusia por la "guerra imperial inaceptable"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, instó hoy en Bruselas al resto de líderes latinoamericanos a que condenen la "guerra de agresión imperial inaceptable" de Rusia sobre Ucrania, tema que traba la declaración final del encuentro entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que termina hoy.

"En este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania", manifestó el mandatario.

"Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencias que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder", manifestó en declaraciones citadas por el medio local La Tercera.

Y agregó: "Da lo mismo si cae bien o cae mal el Presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente, no por las dos partes, por una parte que es invasora y que es Rusia. Y creo que es importante que lo digamos claramente para poder avanzar en acuerdos".

Asimismo, el presidente chileno alertó que para poder profundizar la relación "en todos los términos" entre ambos bloques "es necesario que desde Europa se vea y entienda a América Latina y el Caribe como iguales, en condición de igualdad.

"Todavía nos queda mucho por avanzar en términos culturales en esa dirección. Para eso creo que es fundamental algunas cuestiones básicas. Por lo menos ponernos de acuerdo en dos cosas. Uno, el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio, independiente del color del gobierno que esté en el poder", indicó.

"En ese sentido, me siento en el deber de decir que no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos (...), pero -a su vez- tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agrandar el problema", subrayó.

En ese marco, Boric también manifestó que "las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución".

"Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar ello con mucha fuerza", apuntó.

Con información de Télam