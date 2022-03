Unas 130 personas sobrevivieron al bombardeo del teatro de Mariupol, según autoridades

(Actualiza con cifra de personas que sobrevivieron al atentado)

Autoridades ucranianas informaron hoy que unas 130 personas lograron sobrevivir al bombardeo de ayer al teatro de la sureña ciudad de Mariupol, en medio de un colapso total de los servicios de rescate y donde se estima que se encontraban 1.300 refugiados.

"No hay operación de rescate, porque todos los servicios que se supone que son para rescatar a las personas, para tratarlas, para enterrarlas, esos servicios ya no existen", informó el diputado ucraniano Serguei Taruta, en la televisión local, según recogió el diario británico The Guardian.

El legislador, quien fue gobernador de la provincia de Donetsk, donde se encuentra Mariupol, agregó que creía que 1.300 personas estaban en el edificio al momento del ataque y que 130 fueron rescatados con vida.

"La gente está haciendo todo por sí misma. Mis amigos fueron a ayudar, pero debido a los constantes bombardeos no era seguro. La gente está limpiando los escombros", detalló Taruta.

Más temprano, sin más detalle, el legislador informaba en su cuenta de Facebook que el refugió había resistido al bombardeo.

"Se están removiendo los escombros. Gente está saliendo viva", agregó entonces Taruta, según la cadena CNN.

En paralelo, la municipalidad de Mariupol informó esta tarde que aún desconocía el balance del bombardeo del teatro y que estaba "averiguando informaciones sobre las víctimas".

"Ayer y hoy, pese a los tiros incesantes, la retirada de escombros y las operaciones de salvamento continúan en la medida de lo posible", explicó Vadim Boychenko, el alcalde de Mariupol, en un mensaje en Telegram, según la agencia de noticias AFP.

También precisó que "alrededor de 30.000 personas se fueron en su propio medio de transporte" y "el 80% de las viviendas de la ciudad fue destruido".

Sin embargo, otras 350.000 personas "continúan escondiéndose en refugios y sótanos", dijo.

En los últimos dos días, cerca de 6.500 vehículos salieron de la ciudad y muchos de ellos escaparon en medio de apagones de las telecomunicaciones, informaron autoridades locales.

Uno de ellos es Dima, que llegó el martes pasado a la ciudad de Zaporiyia, ubicada a unos 230 km de Mariupol, con su mujer y dos hijos, tras dos intentos fallidos de abandonar la ciudad.

"Vivíamos bajo tierra y si hacía -4º era una buena temperatura", contó, explicó que tuvo que saquear tiendas en busca de comida y mostró sus manos negras de suciedad, tras dos semanas sin poder limpiarse.

"A veces, había cuerpos en la calle durante tres días. El olor está en el aire y no querés que tus hijos lo huelan", agregó, en diálogo con AFP.

De acuerdo con las autoridades locales, los aviones rusos lanzan cada día, en promedio, "de 50 a 100 bombas" sobre la ciudad.

Ayer, el Ministerio de Defensa de Rusia desmintió haber bombardeado el teatro y acusó de la explosión al batallón nacionalista ucraniano Azov, a quien ya había imputado un bombardeo contra una clínica de maternidad de Mariupol la semana pasada.

Más de 2.000 civiles fallecieron en esa ciudad asediada y bombardeada desde hace días, según las autoridades locales.

Con información de Télam