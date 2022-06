Ucrania espera retomar en agosto las conversaciones de paz con Rusia

El principal negociador de Ucrania confirmó que espera retomar los contactos en dos meses. La intención de lograr operaciones contraofensivas es un punto clave para el encuentro.

El principal negociador de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, David Arajamia, indicó que espera retomar los contactos con la parte rusa en agosto, una vez que Kiev haya logrado "operaciones contraofensivas en ciertas áreas".

Según una entrevista concedida a la emisora Voice of America, Arajamia declaró que el gobierno ucraniano no se plantea retomar las conversaciones por el momento, pero sí a finales del verano boreal. Ante la pregunta de qué cambiará de aquí a agosto, el líder negociador no quiso dar detalles, pero señaló que cree que habrá "operaciones contraofensivas en ciertas áreas".

"No queremos compartir nuestros planes con los rusos, pero creo que llevaremos a cabo operaciones contraofensivas en ciertas áreas", anticipó en declaraciones citadas por el medio local Ukrinform y la agencia de noticias Europa Press.

En sus palabras, se puede considerar un acuerdo mínimo con Rusia si el ejército ucraniano aleja a las tropas enviadas por el Kremlin del territorio o si estas fuerzas se retiran por su cuenta a las posiciones ocupadas previamente al inicio de la invasión, el 24 de febrero.

"Por ejemplo, no tocaríamos la cuestión de Crimea durante varios años. No lo haríamos militarmente, sino diplomáticamente", señaló Arajamia, en referencia a la península que Rusia se anexó en 2014.

"Estaríamos dispuestos a considerar un acuerdo político, como el que propusimos en Estambul", agregó el jefe negociador, en relación con la última ronda de conversaciones presenciales entre Kiev y Moscú que tuvo lugar el 29 de marzo pasado. Tras ese encuentro, el Kremlin denunció al gobierno ucraniano por haber interrumpido el diálogo, aunque en simultáneo Kiev acusó a Rusia de la falta de avances en las conversaciones.