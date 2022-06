Sin nombrarlo, Zelenski condiciona su participación en la cumbre del G20 a si se excluye a Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó hoy que su participación en la cumbre del G20 de noviembre en Indonesia dependerá de quiénes figuren en la lista de invitados, en referencia a si estará o no su par ruso, Vladimir Putin, pero el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió no boicotear la cita para no entregar ese espacio de "propaganda" a países como China y Rusia.

"Por supuesto que acepto la invitación", pero "la participación dependerá de la situación de seguridad en el país y de la composición de los participantes en la cumbre", le anticipó Zelenski al presidente indonesio, Joko Widodo, de visita en Kiev.

Si bien no hizo mención directa, Zelenski se estaba refiriendo al presidente ruso, Vladimir Putin, cuya presencia en el cónclave que se celebrará en la isla de Bali el 15 y 16 de noviembre es objeto de arduas negociaciones diplomáticas debido a la invasión rusa a Ucrania.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró ayer que Widodo había excluido a Putin de la lista de invitados, pero el Kremlin lo negó y dijo que el mandatario ruso estaría en la cita de las principales potencias industrializadas y emergentes.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, llamó a los socios del G20 a no boicotear la cumbre aunque Putin asista.

"Me sorprendería absolutamente que Putin fuera en persona. Es una figura paria", aclaró igualmente Johnson a la prensa al margen de una cumbre de la OTAN en Madrid.

"No creo que vaya. La cuestión es si nosotros, como países occidentales, abandonamos nuestros asientos en el G20 y dejamos toda la discusión a China, a Rusia", advirtió, citado por la agencia de noticias AFP.

"Corremos el riesgo de entregar la oportunidad de la propaganda a otros", sentenció.

Indonesia ocupa la presidencia rotativa del G20 este año y está recibiendo presiones de Occidente para excluir al presidente ruso, tras anunciar en abril que estaba invitado.

Como muchas economías emergentes, Indonesia intenta mantener una posición neutral y aboga por una resolución pacífica a la invasión rusa de Ucrania.

Con información de Télam